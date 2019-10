“Van straatraces tot vechtpartijen”: buurt is overlast bezoekers dancing Baia beu - Burgemeester wil maatregelen JVS

30 oktober 2019

19u37 0 Sint-Niklaas Straatraces, vechtpartijen, lawaai en een hoop zwerfvuil: de bewoners van de Grote Baan in Sint-Niklaas zijn de overlast van de bezoekers van dancing Baia meer dan beu. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) gaat de uitbater van de dancing op het matje roepen: “We verwachten maatregelen.”

De dancing is er al decennialang aan de Grote Baan in Sint-Niklaas. Op de plaats waar onder meer de Avant Garde en de Cadillac ooit veel volk lokten, startte iets meer dan twintig jaar geleden de nieuwe BBC. De naam van de dancing veranderde de laatste tien jaar in Complex en later Jet Club. Sinds eind 2018 heet de dancing Baia. De mensen die al een tijdje in de buurt van de dancing wonen, zijn dus wel wat gewoon. Toch geven ze aan dat het de laatste tijd ferm de spuigaten uit loopt. “We hebben er alle begrip voor dat jongeren willen uitgaan. Maar op deze manier kan het gewoonweg niet meer”, vertelt een groep buurtbewoners. Ze blijven liever anoniem. “We hebben geen zin in bedreigingen.”

Patserbakken

Voor de buurt is de dancing op zich niet het probleem. “Vroeger hoorden we de muziek tot in onze slaapkamer. Daar hebben we geen last meer van, dat is voorbij. De problemen worden nu veroorzaakt door de bezoekers die het op de parking veel te bont maken. Het begint telkens rond 3 uur ‘s nachts: gierende banden, claxonneren, ruzie maken, vechtpartijen,... Dat speelt zich allemaal af voor onze huizen. Wij hebben ook kinderen die op dat moment rustig liggen te slapen. Die bezoekers willen echter liever allemaal tonen tot wat hun patserbakken in staat zijn. En de parkeerwachters op het terrein, die kijken alleen maar toe. We verwittigen de politie wel, maar dat haalt niet veel uit.”

Straatraces

Twee weken geleden geloofden buurtbewoners hun ogen niet toen er een heuse straatrace plaatsvond. “En niet zomaar een race. Ze waren aan het spookrijden in de richting van de rotonde van De Ster! Onze grote schrik is dat er hier op een dag slachtoffers gaan vallen. Op de rotonde aan de Westakkers hier vlakbij zijn er al drie palen omver gereden. Voor hetzelfde geld zitten ze straks in ons huis. Nogmaals, iedereen heeft het recht om uit te gaan en plezier te maken, maar waarom moet het hier telkens uitdraaien op ongelofelijk veel lawaai en vechtpartijen, elke weekendnacht opnieuw? Deze week is het een verlengd weekend. Daar kijken we hier niet naar uit. En dan hebben we het nog niet gehad over het afval en zwerfvuil dat we na zo’n nacht in de hele buurt aantreffen.”

“Maatregelen nodig”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) kondigt maatregelen aan. “Onze politie moet daar bijna wekelijks tussenbeide komen, vooral op de parking van Baia. We hebben een paar maanden geleden de uitbater al bij ons geroepen. Ik heb nu opnieuw de opdracht gegeven om de uitbater uit te nodigen voor overleg. Er moeten immers maatregelen worden genomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de politie daar élke week moet optreden. Er is duidelijk overlast voor de buurt. We zijn ons heel bewust van de problemen en we willen daar iets aan doen. We verwachten van de uitbater dat alle nodige maatregelen worden getroffen.”