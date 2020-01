“Van Kokkelbeekplein een mooiere plek maken”: stad plant ingrepen in 2021 Joris Vergauwen

21 januari 2020

08u01 0 Sint-Niklaas De stad wil met een paar gerichte ingrepen het Kokkelbeekplein opwaarderen. Dat moet volgend jaar gebeuren.

Het Kokkelbeekplein is altijd al een parking geweest, maar met de komst van de grote residentie Koning Nobel, met 32 appartementen en 13 lofts, is het uitzicht van het plein drastisch veranderd. Het voorbije jaar werden al vragen gesteld over een opwaardering van het Kokkelbeekplein, door de ontwikkelaar van de residentie maar ook vanuit politieke hoek. “We hebben daarover intussen een startvergadering gehad. De uitgangspunten zijn duidelijk: we willen naar een kwaliteitsverhoging van het Kokkelbeekplein, met meer groen en ruimte voor ontmoeting, in combinatie met parkeren”, stelt schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA). “Bedoeling is om van het Kokkelbeekplein een mooiere plek te maken dan het vandaag is. We willen ook de verbinding tussen de Parklaan en de Kokkelbeekstraat verfraaien voor zachte weggebruikers, met de nodige ingrepen op het Kokkelbeekplein. We gaan die ingrepen uitvoeren met de eigen stadsdiensten. We mikken op 2021 om het plein die kwaliteitsinjectie te geven.”