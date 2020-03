“Uniek patrimonium één keer doen schitteren”: verlichte art-decowandeling in stadskern met ‘Sint-Niklaas In Vitro’ Joris Vergauwen

02 maart 2020

10u50 0 Sint-Niklaas Een art-decowandeling waarbij alle glas-in-loodramen in de stadskern verlicht zijn, dat vindt plaats op zaterdag 21 maart met ‘Sint-Niklaas In Vitro’.

“Als stadsgids droomde ik altijd al van een avondwandeling rond art deco. Nu is het eindelijk zover”, vertelt Christel Cap, organisator van ‘Sint-Niklaas In Vitro’. Dat wordt een bijzondere stadswandeling op 21 maart. “Het is een stadswandeling die voor iedereen gratis toegankelijk is, op een nog uitgebreider traject dan dat van de art-decowandeling. Die avond tussen 19.30 en 22.30 uur zullen alle glas-in-loodramen verlicht zijn. Iedereen kan deze wandeling op eigen tempo afleggen, maar het wordt nog eens zo gezellig om het samen met vrienden of familie te doen. De wandeling begint op de Grote Markt, aan het gekleurde zebrapad. Onder de luifel aan de Stationsstraat zullen deelnemers het foldertje met de beschrijvende tekst en een plannetje vinden. Er is ook een app met extra info en foto’s. Het parcours zal aangeduid worden met pijlen. Op het traject liggen bovendien vier cafés waar de glasramen zich binnen bevinden. Iedereen kan ook daar een kijkje nemen, zonder de verplichting om iets te consumeren. In minstens één café zal er ook livemuziek zijn. Het doel? Voor zoveel mogelijk mensen dit unieke patrimonium één keer laten schitteren!”

Info: www.sintniklaasinvitro.be