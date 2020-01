“Uitgroeien tot groot buurtcentrum”: nieuw sociaal restaurant De Variant in vernieuwd dienstencentrum ‘t Lammeken geopend Joris Vergauwen

13 januari 2020

17u40 0 Sint-Niklaas Het nieuwe sociaal restaurant De Variant in de Lamstraat is maandag geopend. Iedereen kan er voortaan van maandag tot en met zaterdag terecht voor een driegangenlunch of een dagschotel. Er is ook een bistro die de hele dag open is. En het is ook mogelijk om er een feestzaal te huren. De Variant kreeg een plek in het volledig vernieuwde dienstencentrum ‘t Lammeken, dat ook bijna afgewerkt is.

Het nieuwe sociaal restaurant De Variant van Den Azalee maakt voortaan deel uit van het nieuwe dienstencentrum in de Lamstraat, dat nu ‘t Lammeken heet. Aan het dienstencentrum wordt nog volop gewerkt, maar het sociaal restaurant heeft maandag al de deuren geopend. Er kwam meteen heel wat volk op af. Er is plaats voor zo’n 120 klanten, wat nog verder kan worden uitgebreid tot 200. Dertig medewerkers van het maatwerkbedrijf Den Azalee zijn er aan de slag. “Tijdens de middag, van 11 tot 14 uur, kan je er terecht voor een driegangenmenu, een dagschotel, een warme snack of een belegd broodje. In de namiddag tot 17.30 uur is de bistro open voor een pannenkoek, een wafel, een ijsje, koffie, thee of een drankje. De cafetaria is dan weer de hele dag open, van 10 tot 17.30 uur”, klinkt het. Een driegangenlunch in De Variant kost 9 euro voor volwassenen, met een kansenpas is dat 6,40 euro. Een dagschotel kost 6,40 euro, met een kansenpas 4,5 euro. Kinderen betalen nog minder.

Buurtcentrum

Het dienstencentrum ‘t Lammeken en het hele horecagebeuren van De Variant moet deze plek laten uitgroeien tot een vaste waarde in de buurt. “Een dienstencentrum evolueert naar een heus buurtcentrum. We hadden hier de kans om het sociaal restaurant en het dienstencentrum te combineren. Dit zal dan ook een plek worden voor ontmoeting, in een ongedwongen sfeer, waar jong en oud welkom zijn. Ontmoetingen stimuleren en buurtzorginitiatieven uitbouwen, ook daar gaat het hier om”, klinkt het bij welzijnsschepen en Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman (Groen) en Zorgpunt Waasland-voorzitter Maxime Callaert (N-VA).

Er komt ook een uitgebreid aanbod aan cursussen en infosessies. In het gebouw is er verder een ruimte voor een kapsalon, een wasserette en zelfs een sanitaire ruimte waar mensen een bad of douche kunnen nemen. Binnenkort volgt ook de tuinaanleg, met onder meer vier nieuwe petanquebanen.

Lammeken

Het dienstencentrum in de Lamstraat heette tot voor kort De Wilg. Dat wordt nu dus ‘t Lammeken, geïnspireerd door de oude herberg Het Lammeken, die op het eind van de 17de eeuw gevestigd was in de bocht van de Klein-Hulststraat en de Antwerpsesteenweg. De namen van de zalen in ‘t Lammeken zijn afgeleid van schapen- en wolsoorten. Zo vindt de linedance er plaats in de Mohair-zaal, kaarten gebeurt in de Merino en vergaderen in de Kasjmier.

Voor de toekomst van De Variant tot slot was de verhuis simpelweg broodnodig. In het vorige gebouw aan de Azalealaan moest er zwaar worden geïnvesteerd om nog te voldoen aan de eisen rond brandveiligheid. Daardoor bleef een verplichte sluiting een voortdurende dreiging. “Een vernieuwing was dus dringend. En dat is nu gebeurd, net in het jaar dat De Variant de twintigste verjaardag viert. In deze aantrekkelijke nieuwbouw willen we ook nieuwe klanten en jonge gezinnen aantrekken”, aldus Den Azalee-directeur Peter Maris.

De nieuwe keuken van 200 m² is het paradepaardje van het nieuwe restaurant, waar ook de catering van De Variant is ondergebracht. Het maatwerkbedrijf leidt via de keuken mensen op tot zaalmedewerker in de horeca.

Alles samen is er 2,2 miljoen euro geïnvesteerd in De Variant en ‘t Lammeken, waarvan 650.000 euro werd gesubsidieerd.