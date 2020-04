“Tot nu toe 16 steunaanvragen door coronacrisis”: stad verwacht pas binnen maand gevolgen te zien Joris Vergauwen

10u06 0 Sint-Niklaas Op dit moment heeft het OCMW in Sint-Niklaas 16 coronagerelateerde steunaanvragen gekregen. De stad verwacht dat dat nog maar het begin is.

“In deze periode vorig jaar kregen we 156 nieuwe steunaanvragen. Dit jaar gaat het om 163 aanvragen van nieuwe cliënten, waarvan 16 door een verlies aan inkomsten door de coronacrisis”, schetst schepen voor Sociale Zaken Sofie Heyrman (Groen).

Dat zijn nog geen verontrustende cijfers. “Maar we verwachten dat we pas binnen een maand de serieuze gevolgen zullen zien, op vlak van financiële aanvragen. Uit de signalen die onze maatschappelijke werkers opvangen, kunnen we opmaken dat veel mensen deze situatie geen weken meer kunnen volhouden. En het is pas na verloop van tijd dat mensen bij ons aankloppen om steun te vragen. Het is dus nu te vroeg om al een grondige analyse te maken van de gevolgen van de crisis.”