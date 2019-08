“Toegang bedrijf SVK beter niet meer aan Westerplein”: stad in beroep tegen beslissing minister JVS

23 augustus 2019

17u20 0 Sint-Niklaas Zowel de stad als de provincie oordelen dat het beter is dat de in- en uitrit van het bedrijf SVK voor het vrachtverkeer aan de Langhalsbeekstraat ligt in plaats van aan het Westerplein. Het bedrijf ziet dat anders en krijgt in beroep gelijk van minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V). Het Sint-Niklase schepencollege stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Een onbegrijpelijke beslissing van de minister”, klinkt het.

De stad wil dat het vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton van en naar het bedrijf SVK niet meer langs het Westerplein verloopt. Bij de vernieuwing van de omgevingsvergunning voor SVK heeft de stad gevraagd om dat als voorwaarde op te leggen. “Een logische vraag, aangezien er nu dagelijks behoorlijk veel vrachtwagens moeten passeren op het Westerplein, waar ook de fietssnelweg op uitkomt én dat midden in een drukke woonomgeving ligt. Dat vrachtverkeer zou beter via de Langhalsbeekstraat worden geleid. Die straat is een lange, rechte straat die beter uitgerust is voor dat vrachtverkeer”, klinkt het bij schepenen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) en voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

De provincie volgde de stad en legde die voorwaarde vast in de omgevingsvergunning, maar SVK ging in beroep. Minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft het bedrijf nu gelijk gegeven en laat die voorwaarde vallen. Op die manier moet SVK de hoofdontsluiting voor goederenverkeer níet verhuizen naar de Langhalsbeekstraat. De minister vraagt wel dat het bedrijf nog dit jaar op eigen kosten een mobiliteitsstudie laat uitvoeren. “Maar heel merkwaardig is dat de minister géén gevolgen aan die studie koppelt. Met andere woorden, als het bedrijf gewoonweg die studie laat uitvoeren, is het in orde, wat ook de uitkomst van die studie is. Dat is wel héél onbegrijpelijk van de minister”, aldus de schepenen. Daarom gaat het Sint-Niklase schepencollege in beroep tegen de beslissing van de minister, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Als de stad alsnog gelijk krijgt, wil het éénrichtingsverkeer invoeren aan het Westerplein én het plein meteen ook opwaarderen. “Voor het fietsverkeer én de leefbaarheid in de buurt kan de situatie grondig verbeteren, als SVK het vrachtverkeer niet meer langs het Westerplein stuurt.”

Het bedrijf zelf vindt dat de verkeersimpact heel gering is. “De huidige situatie brengt geen overdreven hinder of mobiliteitsproblemen met zich mee. Het gaat om gemiddeld vier vrachtwagens per uur, gedurende de dag. Een verhuis naar de Langhalsbeekstraat zal geen verbetering zijn. Dit bedrijf is hier al meer dan 100 jaar gevestigd. De site is historisch zo gegroeid en ingericht. Alles omgooien, zou een serieuze impact hebben, zowel logistiek als financieel”, klinkt het.

Gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA) reageert verbolgen. “Er passeren nu 40 à 80 camions per dag, van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds, met alle lawaai- en andere hinder tot gevolg. Het kleinste kind kan zien dat het voorstel om een andere in- en uitgang te gebruiken voor minder overlast zorgt in de stad. Voor SVK gaat het over een beperkte aanpassing die geen enkele impact heeft op de economische activiteit van het bedrijf. Maar het maakt wel een groot verschil voor de omwonenden. Het is goed dat we als stad beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”