‘The Beast’ komt naar het Stationsplein in herfstvakantie JVS

15 oktober 2019

14u11 6 Sint-Niklaas The Beast, een reusachtige dinosaurus waar je letterlijk in kan wandelen, van 48 meter lang en 12 meter breed, komt in de herfstvakantie naar het Stationsplein in Sint-Niklaas.

Vorig jaar lag het nog op het Sint-Pietersplein in Gent, deze herfstvakantie komt The Beast naar het Stationsplein in Sint-Niklaas, van vrijdag 25 oktober tot en met zondag 3 november.

The Beast is een soort gigantische dinosaurus waar mensen in kunnen wandelen. Langs de opengesperde muil geraak je binnen en dan passeer je alle organen, van de slokdarm en de hartkamer naar de longen, maag en via de darmen weer naar buiten. In de buik van de dinosaurus zijn er heel wat licht- en geluidseffecten, om jong en oud te boeien. Het ding is 48 meter lang, 12 meter breed en 7,5 meter hoog.

The Beast is in Sint-Niklaas dagelijks open van 12 tot en met 18 uur. Op 31 oktober is er een halloweennocturne tot middernacht. Een toegangsticket voor The Beast kost 4 euro per persoon, 10 euro voor een familie met 3 personen en 12 euro voor een familieticket voor 4 personen.