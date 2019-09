“Textiel verdwijnt vaak nog voor de ophaling. We zijn slachtoffer van georganiseerde bendes”: Den Azalee roept inwoners op textiel pas ‘s ochtends op straat te zetten JVS

03 september 2019

15u23 2 Sint-Niklaas Maatwerkbedrijf Den Azalee uit Sint-Niklaas roept de inwoners van Sint-Niklaas, Temse, Stekene en Sint-Gillis-Waas op om hun textiel en kledij bij de huis-aan-huisophalingen pas in de ochtend duidelijk zichtbaar op het voetpad voor hun woning te plaatsen. Al enkele maanden ziet Den Azalee, die als enige organisatie erkend is voor deze ophaling, dat textiel wordt gestolen. “We zijn het slachtoffer van goed georganiseerde bendes. In de loop van de nacht en de vroege ochtend stelen ze de zakken textiel. De herbruikbare tweedehandskledingstukken verkopen de dieven wellicht via een eigen circuit of op rommelmarkten.”

Door misbruik bij de ophaling van textiel huis-aan-huis doet Den Azalee een oproep aan de bevolking. “We starten pas om 8.15 uur met de textielophalingen aan huis. Daarom vragen we om zakken textiel en kledij pas ‘s ochtends buiten te zetten, goed zichtbaar op het voetpad. Zakken of dozen textiel die al de avond voordien op het voetpad worden geplaatst, zijn nu vaak verdwenen nog voor we ze kunnen ophalen. Deze oproep komt er overigens ook uit bezorgdheid van inwoners zelf”, klinkt het bij maatwerkbedrijf Den Azalee, dat werkt biedt aan langdurig werklozen die moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

“Moeilijk te vatten”

“Heel wat inwoners hebben ons zelf op de hoogte gebracht van dit misbruik op grote schaal. De bendes gaan overigens erg gewiekst te werk. En omdat ze op zeer onregelmatige dagen, uren en plaatsten toeslaan, is het voor de politiediensten moeilijk om ze te vatten.”

In een aantal gevallen worden de zakken of dozen door vooral vrouwen meegenomen en vervoerd in kinderwagens of buggy’s. “Enkele straten verderop staat een vrachtwagen waarin de zakken worden overgeladen. Het vermoeden bestaat dat reeds in de vrachtwagens het textiel wordt gesorteerd, waarna de daders de zakken met nog enkel niet-herbruikbaar textiel opengescheurd terug op straat gooien.”

Textiel binnenbrengen bij Den Azalee kan ook, van maandag tot en met zaterdag tijdens de openingsuren van de Kringwinkels. Het gebruik van de textielcontainers is in de eerste plaats enkel bedoeld voor na de openingsuren. “We wijzen er ook nog eens uitdrukkelijk op dat het verboden is andere goederen en zelfs zakken textiel voor de containers te plaatsen. Dat is sluikstorten. De camerasystemen van Den Azalee registreren het sluikstort en de overtreders, waarna de politie tegen hen proces-verbaal opstelt en ze een GAS-boete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.”