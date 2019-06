“Te weinig respect voor fietsers”: stad zet verkeersregels fietsstraten in de kijker met nieuwe campagne Joris Vergauwen

05 juni 2019

16u35 0 Sint-Niklaas Zes jaar na de invoering van de eerste fietsstraten in Sint-Niklaas is het nog lang niet voor iedereen duidelijk wat de verkeersregels in zo’n straten zijn. Daarom start het stadsbestuur met een campagne om autobestuurders te wijzen op het juiste verkeersgedrag in fietsstraten. “Na de zoveelste melding van een incident in één van de fietsstraten gaan we over tot een drieledige campagne”, klinkt het. Wie met de auto fietsers inhaalt in fietsstraten riskeert een boete van 58 euro.

“Helaas moeten we vaststellen dat zes jaar na de invoering fietsers nog altijd niet worden gerespecteerd in de fietsstraten”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Nog te vaak worden fietsers er weggeduwd. Ofwel willen sommige autobestuurders het niet weten, ofwel gebeurt dat uit onwetendheid. We gaan uit van de tweede optie. Na de zoveelste melding van een incident in één van de fietsstraten gaan we daarom over tot een campagne, met onder meer een online promovideo, straatbrede vlaggen, extra signalisatie en ook controles.”

In januari en februari voerde de politie nog controles uit in fietsstraten. Het ging om korte prikacties in de Westerstraat, op het Stationsplein en in de Kalkstraat. Er werden 25 pv’s uitgeschreven. De boete om fietsers in te halen in een fietsstraat bedraagt 58 euro. De meeste overtredingen gebeurden in de Kalkstraat, nochtans de allereerste fietsstraat in Sint-Niklaas. Vandaag zijn ook de Walburgstraat, Grote en Kleine Peperstraat, Nieuwstraat, Westerstraat en Stationsplein ingericht als fietsstraat. En komen er binnenkort nog bij: de Richard Van Britsomstraat en Boonhemstraat in het centrum en de Brokkelingenstraat aan recreatiedomein De Ster.

Niet genoeg ruimte

Met de nieuwe campagne wil de stad het gewenste verkeersgedrag duidelijk maken in fietsstraten: fietsers mogen er de volle breedte van de rijbaan gebruiken, auto’s blijven achter de fietsers en auto’s rijden er niet sneller dan 30 km/u. “En waarom we fietsstraten inrichten: deze stad wil een fietsstad worden, maar in het centrum is niet elke straat geschikt om er een fietspad aan te leggen. Vaak is er gewoonweg niet genoeg ruimte. Dan zijn fietsstraten het alternatief”, aldus schepen Hanssens.

In de Kalkstraat zijn er nu straatbrede vlaggen uitgehangen, met beelden uit een online promovideo, waarin de bescherming van fietsers in een fietsstraat op een ludieke manier wordt uitvergroot. Het filmpje werd opgenomen in samenwerking met leerkrachten en directie van Portus Berkenboom.

Daarnaast wordt er ook aan de zichtbaarheid gewerkt. Bij nieuwe asfaltering krijgen de fietsstraten een rode toplaag asfalt, zoals dat al in de Westerstraat is gebeurd. Ook de Richard Van Britsomstraat, waar momenteel werken aan de gang zijn, krijgt binnenkort zo’n rode kleur. “En verder komt er een visuele geleiding in het midden van de rijbaan met fietssymbolen en een nieuwe beschildering van het wegdek.”