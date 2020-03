‘t Oneindige Verhaal zet in op ‘Boeken-delivery’ om klanten tegemoet te komen Joris Vergauwen

13 maart 2020

17u54 0 Sint-Niklaas Creativiteit, daar komt het voor heel veel handelaars op aan de komende weken. Boekhandel ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat brengt alvast op zaterdagen bestellingen aan huis.

In ‘t Oneindige Verhaal moeten de komende weken noodgedwongen heel wat activiteiten, zoals boekvoorstellingen en lezingen, worden geannuleerd. Ook de verplichte sluiting op zaterdag is een tegenvaller. “We gaan onze klanten toch proberen tegemoet te komen. Zo zullen we tot 3 april op maandag geopend zijn”, vertellen uitbaters Hilde De Rore en Tommy Vaerewijck, die vorig jaar de boekhandel overnamen.

“Op zaterdagen we de bestellingen van klanten graag aan huis komen brengen”, vertellen de uitbaters. “Sommige klanten kunnen immers alleen tijdens het weekend onze boekhandel bezoeken. Wie in de regio Sint-Niklaas woont, kan rekenen op die service. En bestellingen kunnen ook altijd telefonisch of via de website worden doorgegeven.”

Voor de uitbaters van ‘t Oneindige Verhaal is dit, net als vele anderen, een moeilijke periode. “We kijken vooral naar onze collega’s in de horeca, die veel zwaarder worden getroffen. De maatregelen van de regering zijn nodig, maar ze treffen ons in ons hart. Als ik enkel nog maar kijk naar de activiteiten op onze eigen kalender raak ik geëmotioneerd. Mensen die hun eerste boek bij ons wilden voorstellen, lezingen, tentoonstellingen. Zij hebben verwachtingen die wij nu niet kunnen inlossen. We moeten mensen teleurstellen en als ik ergens een hekel aan heb, is het dat.”