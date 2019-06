‘t Oneindige Verhaal blijft bestaan: overnemers geven boekhandel nieuwe toekomst Joris Vergauwen

27 juni 2019

19u30 0 Sint-Niklaas De onafhankelijke boekhandel ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat blijft dan toch bestaan. Schrijfster Hilde De Rore en fotograaf Tommy Vaerewijck zetten het verhaal vanaf het najaar verder. De overnemers hebben plannen om de boekhandel uit te breiden, onder meer met een koffiebar.

Begin deze maand kondigden Herwig Staes en zijn zoon Tim, uitbaters van ’t Oneindige Verhaal, nog aan dat ze hun boekhandel eind dit jaar zouden sluiten. Dat lokte heel wat ontgoochelde reacties uit. Bijna een kwarteeuw lang al behoort ’t Oneindige Verhaal tot het kruim van de Vlaamse kwaliteitsboekhandels. In Sint-Niklaas vervult de boekhandel ook een belangrijke rol, met jaarlijks tal van literaire evenementen, boekvoorstellingen tot signeersessies. Volgens sommigen is ‘t Oneindige Verhaal meer een cultureel centrum dan een boekhandel. Zelfs tijdens de gemeenteraad vorige week werd de stopzetting van de boekhandel besproken.

Al een paar maanden waren schrijfster Hilde De Rore (53) en fotograaf Tommy Vaerewijck (50), die met Studioscoop ook in de Stationsstraat is gevestigd, kandidaat om de boekhandel over te nemen. De overname is nu een feit. Vanaf oktober zetten ze het verhaal van ‘t Oneindige Verhaal verder. “Voor mij is dit echt een droom”, vertelt Hilde De Rore, die als Ilyo Hansen intussen al drie thrillers uitbracht. “Een boekhandel van nul opstarten, is echter geen sinecure. Daarom is dit een prachtige opportuniteit. Dit is een goed draaiende zaak, waarin we onze eigen accenten zullen leggen. Tommy zal hier ook eerst drie maanden meedraaien om de boekhandel perfect te kunnen verderzetten.”

Koffiebar

Het koppel gaat de boekhandel uitbreiden, onder meer met een koffiebar. “We willen van deze boekhandel ook een fijne ontmoetingsplek maken, waar je koffie, thee en taart kunt krijgen, waar je even gezellig kan verpozen in een leeshoekje, bijvoorbeeld in een thrillerhoekje met een zetel en een leeslampje. We zetten de lezingen en signeersessies verder en plannen ook workshops. En Studioscoop verhuist naar hier, waarbij we verder vooral focussen op kunstfotografie. We zien het verhaal dus ruimer.”

Voor Herwig Staes is het een opluchting dat de boekhandel blijft bestaan. “Dit is mijn levenswerk. Dan ben ik uiteraard héél opgetogen dat Hilde en Tommy de boekhandel een nieuwe toekomst geven. Het was moeilijk om de stopzetting van de zaak eerder deze maand bekend te maken. En ik stond er van versteld hoeveel reacties er kwamen. Vaak héél emotionele reacties zelfs, van klanten bij wie de tranen in de ogen stonden. Ik ben dus heel blij met deze overname.”