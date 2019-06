‘t Korennaer gaat op zomers avontuur: Pop-uprestaurant en zomerterras ‘Tenuta Autentico’ op kasteeldomein Joris Vergauwen

22 juni 2019

09u46 40 Sint-Niklaas Restaurant ‘t Korennaer gaat vanaf volgende week op zomers avontuur. In een bijzonder kasteeltje met een prachtig domein aan de Grote Baan in Nieuwkerken opent sterrenchef Edwin Van Goethem met zijn team een pop-uprestaurant en zomerterras, ‘Tenuta Autentico’, tot midden september.

“Het is pure passie. Alleen daarom doen we dit”, vertelt Edwin Van Goethem over zijn zomerproject ‘Tenuta Autentico’, zijn tweede restaurant de komende maanden, naast 't Korennaer in Nieuwkerken. “Pas twee maanden geleden hebben we beslist om dit te doen. Het is al ontzettend hectisch geweest, maar dit geeft energie.”

Al tien jaar leeg

Het kasteeltje aan de Grote Baan in Nieuwkerken staat al tien jaar leeg. Geen sinecure dus om er een pop-uprestaurant en zomerterras in te richten. Het is wel de laatste kans om er íets te doen, want in het najaar wordt het kasteeltje afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouwappartementen. Met ‘Tenuta Autentico’ kan iedereen de komende maanden nog één keer volop genieten van het schitterende decor van het kasteel en het grote domein.

Toegankelijk

Chef Edwin Van Goethem van restaurant ‘t Korennaer - één ster in de Michelingids - brengt er zijn culinair verhaal, maar op een meer laagdrempelige manier. In het restaurant is plaats voor 40 mensen, op het zomerterras 150 mensen.

“In het restaurantgedeelte hebben we een uitgebreide menukaart, op het terras pakken we uit met ‘bits and bites’, waarbij we op een heel toegankelijke manier heel fijne hapjes en gerechtjes serveren. Iets eenvoudiger, maar wel met topproducten. Het blijft uiteraard hoogwaardig en kwalitatief - ik zou het niet anders kúnnen - maar dan met een minder grote drempel. Hier kunnen we onze passie delen met een groter publiek. Op het terras pakken we ook uit met wijnen, bieren, bubbles en cocktails, ook met onze eigen accenten.”

Veel reservaties

Het kasteeltje en het domein werden de voorbije weken onder handen genomen voor de nieuwe, zomerse invulling. ‘t Korennaer kan daarvoor op heel wat medewerking rekenen van sponsors. “Van leveranciers en klanten tot geïnteresseerde bedrijven: er is ontzettend veel enthousiasme om mee in dit verhaal te stappen. Van het terrasmeubilair, de bloemen en planten, de keukeninrichting tot de evenementen die we hier gaan brengen: er zijn heel wat mensen betrokken. ‘Tenuta Autentico’ is nu al erg populair. We zijn nog niet open, maar de reservaties stromen al binnen.”

Volgende donderdag, op 27 juni, start de zomer van ‘Tenuta Autentico’, tot 15 september. Het is open van woensdag tot zaterdag van 17.30 tot 23.30 uur en op zondag van 11.30 tot 23.30 uur. Het kasteeldomein bevindt zich aan de Grote Baan (N70) 47 in Nieuwkerken, op de hoek met de Jagersdreef. Parkeergelegenheid is er aan de vroegere Citroën-garage er schuin tegenover.

Info: www.tenuta-autentico.be