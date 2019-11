‘t Korennaer behoudt Michelin-ster JVS

16u54 0 Sint-Niklaas Restaurant ’t Korennaer in Nieuwkerken heeft in de nieuwe Michelingids opnieuw één ster gekregen.

Drie jaar geleden haalde ‘t Korennaer de eerste Michelin-ster binnen. Een bekroning voor chef Edwin Van Goethem en zijn vrouw Francine, die die erkenning eigenlijk al langer verdienden. Sindsdien is ‘t Korennaer er elk jaar opnieuw bij, als de sterren in november door Michelin worden verdeeld. En dat heeft de voorbije jaren heel wat in gang gezet in het restaurant in Nieuwkerken. “Het opent zoveel deuren. Ik heb natuurlijk die ster gekregen op latere leeftijd. Ik ben in de vijftig en hoef me niet meer écht te bewijzen. Dat neemt niet weg dat ik nog elke dag wil groeien. Dat is die perfectionist in mij”, zei chef Edwin Van Goethem daar eerder over.

Begin deze maand kreeg ‘t Korennaer ook al een 16 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau.

Naast ‘t Korennaer is er in het Waasland nog één restaurant met een ster, Hofke van Bazel in Bazel.