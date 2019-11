‘t Korennaer aan de top, ook Nova stijgt in nieuwe Gault&Millau JVS

04 november 2019

17u21 10 Sint-Niklaas In de nieuwe Gault&Millau stijgt restaurant ‘t Korennaer in Nieuwkerken opnieuw naar 16 op 20. Daarmee haalt het de hoogste score in de regio. Ook restaurant Nova op de Grote Markt in Sint-Niklaas gaat erop vooruit en behaalt nu 13 op 20.

Echt grote wijzigingen in de nieuwste culinaire gids Gault&Millau zijn er niet voor Sint-Niklaas. Nieuwkomers zijn er niet, zes restaurants blijven de Sint-Niklase eer verdedigen.

De hoogste score bij Gault&Millau is opnieuw voor restaurant ’t Korennaer van chef Edwin Van Goethem in Nieuwkerken, goed voor 16 op 20. Daarmee scoort ‘t Korennaer een half puntje meer dan vorig jaar. Het komt in Gault&Millau terug op het niveau van de zeven jaar voordien. Het was vorig jaar opmerkelijk dat ‘t Korennaer een half puntje moest inleveren, zeker omdat het restaurant intussen een eerste Michelinster had binnengehaald. Met die 16 op 20 scoort ‘t Korennaer het hoogst van onze regio.

“Ambitie”

Ook restaurant Nova in Sint-Niklaas zit in de lift en stijgt van 12 naar 13 op 20. Vorig jaar was er ontgoocheling bij Nova omdat het bleef steken op 12, maar nu krijgt het restaurant van chef Guy De Jonghe er meteen een volledig punt bij. “Je wil niet blijven stilstaan, dus zijn we wel blij met de stijging van 12 naar 13", reageert Guy De Jonghe. “Het is een signaal dat je goed bezig bent. De erkenning en deze quotering zijn belangrijk, maar voor ons telt vooral de groei en de evolutie die we elke dag willen waarmaken en zelf aanvoelen. Op vlak van beleving, kwaliteit van de producten, smaak en bediening: alles zit in stijgende lijn. Zo ervaren onze klanten en wijzelf het en we zijn blij dat de inspecteurs van Gault&Millau dat ook hebben opgemerkt. En onze ambitie reikt nog veel verder. We hebben absoluut het gevoel dat we nog veel marge hebben.”

Voor de andere restaurants verandert er niks. Den Silveren Harynck (14 op 20), Kokovin (13), Resto B’art (13), Le Cirque (13) behouden hun scores.

Tabel (best helemaal onderaan je artikel)