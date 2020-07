‘t Hemelrijk wordt deze zomer Terras Celeste: “Met festivaltent buiten plaats voor honderd mensen” Joris Vergauwen

02 juli 2020

17u22 0 Sint-Niklaas Café ‘t Hemelrijk op de Grote Markt van Sint-Niklaas baadt de komende maanden in een festivalsfeertje, als ‘Terras Celeste’. Voor het café is een festivaltentje gezet, waaronder zo’n honderd mensen kunnen zitten.

Terras Celeste is de naam voor het zomerterras van café ‘t Hemelrijk op de Grote Markt. Uitbater Steve Vonck wil de komende maanden de ruimte buiten optimaal benutten, als bescherming tegen de soms ongenadig hete zon en zoals de voorbije dagen tegen de al even ongenadige regenbuien. “En zo’n tent zorgt meteen voor een pak meer beleving en sfeer. Er is sowieso niet veel te doen deze zomer. Als horecazaak zijn we ook gebonden aan heel wat regels. Wat we wél optimaal kunnen benutten, is de ruimte die de stad ons ter beschikking stelt. We proberen op deze manier op een creatieve manier om te gaan met de beperkingen. En als ik de reacties al hoor bij de opbouw de voorbije dagen worden mensen blij van Terras Celeste”, vertelt Steve Vonck. Op het terras zijn nu een honderdtal zitplaatsen, beschermd tegen weer en wind.

Intussen loopt het voor ‘t Hemelrijk vrij goed momenteel. “De horeca is nu drie weken opnieuw open. Wij merken dat mensen wat vroeger buiten komen en zich makkelijk schikken naar het sluitingsuur van 1 uur. Alles verloopt heel gedisciplineerd. Als ons terras om 10 voor 1 nog vol zit, is iedereen om 1 uur stipt weg. Op deze manier is het best aangenaam werken. Dan stel je je de vraag of je nog een nachtelijke horecazaak wil blijven in de toekomst, die tot 5 à 6 uur open is.”

De tent voor ‘t Hemelrijk blijft al zeker tot eind augustus staan. “We gaan kijken wat er de komende weken mogelijk is, met bijvoorbeeld een optreden van een bandje of een foodtruck. We zijn al heel tevreden met deze setting, net als de firma die deze tent heeft geleverd. Voor die mensen uit de evenementensector is er helemaal niks te doen. Anders had deze tent ergens op een festivalweide gestaan, in plaats van hier voor de deur van het café.”