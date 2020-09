‘t Ey brengt orgelfestival in kerk van Belsele Joris Vergauwen

18 september 2020

09u18 0 Sint-Niklaas Vrijdagavond is er in de kerk van Belsele een orgelfestival met Stéphane Mottoul.

Muziekclub ‘t Ey doet het vandaag op verplaatsing. Aanvankelijk was er een concert gepland met Hans-André Stamm en Andrea Will, die Ierse folk brengen. Omwille van corona kan dat niet plaatsvinden. ‘t Ey heeft echter snel een alternatief gevonden. Het wordt een orgelfestival met Stéphane Mottoul in de kerk van Belsele, vanaf 20 uur.

Stéphane Mottoul speelt zowel in België als in het buitenland als solist, kamermusicus of met orkest. De Waalse muzikant is sinds 2018 organist aan de ‘Universitätskirche’ in het Duitse Freiburg in Breisgau. Hij brengt een eigenzinnig en gevarieerd programma en start met zijn ‘Concerto della città di Belsele’, een improvisatie. Het concert vindt plaats in de kerk met zijn uitmuntend orgel uit 1784.

Info en tickets via deze link.