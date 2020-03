‘t Café gaat laatste avond in als ‘apotheek’: “We maken er nog één keer het beste van” Joris Vergauwen

13 maart 2020

15u24 172 Sint-Niklaas De wanhoop in de horeca is groot door de verplichte sluiting, die om middernacht ingaat. ‘t Café van Jan Snellings aan de Valk in Belsele pakt het creatief en ludiek aan, en is vandaag even ‘Apotheek ‘t Café’. “Ik probeer het met enige humor te bekijken”, stelt de cafébaas.

Heel wat cafés en restaurants proberen er vandaag nog het beste van te maken, met acties, feestjes en ‘happy hours’. Ook in ‘t Café van Jan Snellings aan de Valk in Belsele mag er vrijdag nog gelachen en gefeest worden. De cafébaas zet zelf de toon, door zijn café om te dopen tot ‘apotheek’. In een witte schort staan ze er achter de toog.

Geen al te zware dobber

En acties zijn er ook. Bij aankoop van 10 pinten krijg je er een rol wc-papier gratis, bij 12 pinten een pak pasta en bij 15 pinten een doos rijst. “We gaan er vandaag nog één keer het beste van maken. Ik wil mijn café nog eens lekker gevuld krijgen en dat is ondertussen al aardig gelukt”, aldus Jan Snellings. “De opgelegde sluiting van drie weken is een feit. We kunnen er toch niks aan doen, dus probeer ik het ook maar met enige humor te bekijken. Allé, ik hoop toch dat het grappig is.”

Voor Snellings is de sluiting niet meteen een zware dobber. “Ik heb nog mijn schrijnwerkerij waarmee ik de komende weken verder kan. Ik zal de tijd ook benutten om mijn café eens op te frissen. Ik zie het daarom nog wel positief in. Maar ik begrijp heel goed dat het voor heel wat andere horecaondernemers niet zo prettig is.”