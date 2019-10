“Studentikoze 4 euro voor sterrenmenu”: topchef maakt lunch voor studenten hogeschool Odisee JVS

10 oktober 2019

17u21 0 Sint-Niklaas Een soepje van pastinaak met chorizoballetjes en puree van gedroogde abrikoos, met daarna krokantjes van pladijs met gemarineerde komkommer en een mousseline van Nicola-aardappelen. Niet slecht voor een lunch in een studentenrestaurant. Daar zorgde topchef Davy Schellemans van het Antwerpse restaurant Veranda voor. Hij serveerde speciaal voor de vijfde verjaardag van de hogeschool een feestelijke maaltijd aan de studenten.

Odisee heeft iets te vieren. De hogeschool bestaat immers 5 jaar. Voor die gelegenheid trommelde de hogeschool in Sint-Niklaas Davy Schellemans op, chef van restaurant Veranda in Antwerpen. Hij stelde speciaal voor de studenten een topmenu samen. “We willen er toch een bijzondere verjaardag van maken”, klonk het bij Odisee. “En daarom krijgen de studenten in ons restaurant op school voor één keer een sterrenmenu.” Ook in de andere campussen van Odisee was het feest met topchefs Wim Ballieu (Campus Dilbeek), Olly Ceulenaere (Technologiecampus Gent) en Nicolas Decloedt (Campus Brussel).

In Sint-Niklaas kregen de studenten voor de spotprijs van 4 euro de volgende menu: een glaasje gemberlimonade als starter, een soepje van pastinaak met chorizoballetjes en puree van gedroogde abrikoos en als hoofdgerecht krokantjes van pladijs met gemarineerde komkommer en een mousseline van Nicola-aardappelen. Daarvoor was Davy Schellemans met zijn rechterhand Joris Gielen al vanaf 9.30 uur aan de slag in het studentenrestaurant. “Ik vind dit heel leuk: eens uit onze comfortzone, iets volledig nieuw proberen. Het is een heel andere manier van werken, maar daar hadden we ons al op voorzien met de keuze van de gerechten. Dit is een eenvoudig gerecht, maar met toch heel veel smaken.”

De studenten werden aan tafel bediend door de campusdirecteur Anja De Kimpe. En de kok van de hogeschool, Kris Van den Eede, beleefde óók een topdag. “Het is echt een verrijking als twee werelden bij elkaar komen: de moderne en klassieke keuken, een klein restaurant en een grootkeuken. Maar alles draait om lekker eten en dat hebben we vandaag zeker gebracht.”

De studenten kijken al uit naar de volgende verjaardag van hun hogeschool. “Dit was echt overheerlijk, een echte smaakexplosie. We hopen dat we elke verjaardag van Odisee zo mogen vieren”, klonk het bij Delphine Franckaerts, Elise Walschap en Matthias Dupon.