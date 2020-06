“Strijd tegen sluikstorten opvoeren”: extra controles in stadspark deze zomer Joris Vergauwen

30 juni 2020

13u51 0 Sint-Niklaas De stad kondigt extra controles op sluikstorten aan in het stadspark. Voor de oppositie is dat niet voldoende.

In 2019 steeg het aantal pv’s voor sluikstorten met 58 procent. In de coronamaanden van 2020 werd daarenboven volgens de stad en afvalintercommunale MIWA maar liefst drie keer zoveel sluikstort vastgesteld als anders. Dat sluikstorten een steeds groter probleem wordt, is duidelijk. CD&V-raadslid Julien Ghesquière dringt dan ook aan op verdere maatregelen. “Als de stad inspanningen vraagt van geëngageerde inwoners, om de sociale controle te vergroten of om zwerfvuilacties te houden, moeten daar ook extra middelen en maatregelen tegenover staan. Dat is tot op heden niet het geval. Is er ook wel voldoende coördinatie tussen de verschillende actoren die controle uitoefenen op het terrein, namelijk MIWA, de GAS-ambtenaren en de milieupolitie? Die mensen doen hun uiterste best, maar er is meer nodig”, stelt Ghesquière, die eerder deze maand nog gedegouteerd was door alle afval in het stadspark.

Schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA) kondigde alvast meer controles in het stadspark aan. “De groendienst, de politie en onze gemeenschapswachten zullen hun werking op elkaar afstemmen, zodat er bijna permanent controle zal zijn in het park.”

Voor Ghesquière is dat niet voldoende. “De groendienst heeft heel wat werk in de zomermaanden. Ook de politie heeft niet voldoende manschappen om die taken op zich te nemen. Toezicht door een parkwachter die bovendien gemachtigd GAS-ambtenaar zou zijn, is één van de concrete mogelijkheden om iets aan de wantoestanden te doen. Het zou ook de druk op het politiekorps verminderen.”