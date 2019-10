“Strijd tegen kinderarmoede opvoeren”: nieuwe vzw neemt Witte Ravenproject in handen JVS

16 oktober 2019

09u37 0 Sint-Niklaas De nieuwe vzw Het Witte Ravenproject voert de strijd tegen kinderarmoede in het Waasland op. Daarvoor werkt het samen met 85 scholen in het Waasland, die elk een ‘witte raaf’ aanstellen en een budget krijgen om kinderen in nood te helpen.

Al sinds 2014 levert serviceclub Kiwanis Sint-Niklaas Waasland een significante bijdrage in de strijd tegen kinderarmoede in het Waasland. Dat gebeurt voortaan met de nieuwe vzw Het Witte Ravenproject. “We gaan de werking verder uitbouwen met de nieuwe vereniging vzw Het Witte Ravenproject. Daarmee kunnen we het een neutraal statuut geven, om op een onafhankelijke basis efficiënter aan fondsenwerving te kunnen doen”, klinkt het.

Voor het Witte Ravenproject is de voorbije jaren met vijf scholengemeenschappen uit het Waasland een uniek concept uitgewerkt, waarbij in de 85 aangesloten scholen een vertrouwenspersoon of een ‘witte raaf’ wordt aangesteld, die een budget krijgt om kinderen in nood te helpen. In de regio leven enkele duizenden kinderen in kansarmoede. “Scholen hebben een heel goed zicht op signalen van kinderarmoede. We willen helpen aan de basis, door kinderen te steunen in dagdagelijkse noodsituaties. Daarom werken we samen met de scholen, die een medewerker als ‘witte raaf’ aanstellen. Met een microkrediet van 500 euro kunnen zij kinderen bijstaan”, aldus Chris Van de Sande, projectleider van ‘Witte Raven’.

Tijdens het schooljaar ‘17-’18 werden 970 kinderen geholpen, in het schooljaar ‘18-’19 werd de kaap van 1.250 kinderen overschreden. Het Witte Ravenproject kent dus een sterke groei. “Ook op de peterschapsformule gaan we verder inzetten. Vandaag is er een groep van een 25-tal meters en peters. Het zou prachtig zijn als dit aantal kan groeien, zodat er een solide basis is voor de financiële continuïteit van het project. Elk kind moet immers dezelfde kansen krijgen.”