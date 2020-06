“Stimuleert gemoedsrust van honden”: snuffelweide voor viervoeters in Belsele Joris Vergauwen

22 juni 2020

14u04 0 Sint-Niklaas Aan de Bookmolenstraat in Belsele is een ‘snuffelweide’ voor honden ingericht.

De snuffelweide is een initiatief van Herbafix, het Belgische label voor natuurlijke hondenvoeding. Het gaat om een speciaal aangelegde weide met volledige omheining van liefst 2.000 vierkante meter. “Zo’n snuffelweide stimuleert de mentale gezondheid en de gemoedsrust van honden en geeft hen de kans om alle geuren van de omgeving op te nemen”, vertelt Kristel Fierens, oprichtster van Herbafix.

De weide werd uitgerust met schuil- en verstopplaatsen voor allerlei soorten dieren als vogels, konijnen en muizen. Voor de creatie van deze plek werd natuurlijk materiaal zoals hooi, boomstammen en houtsnippers gebruikt. “Verscheidene aromatische planten en kruiden zoals tijm, rozemarijn, lavendel en citroenmelisse wekken rust op en nodigen honden uit om de omgeving te verkennen. Zo worden de viervoeters gestimuleerd om rustig te wandelen en de omgeving al snuffelend te verkennen. De eerste testbezoeken waren alvast een groot succes.”

Voor 5 euro is de weide een half uur exclusief beschikbaar hond en baasje. “Met de opening van de eerste snuffelweide wil ik baasjes uitnodigen om samen met hun trouwe viervoeter wat quality time te beleven in een groene omgeving. Snuffelen is voor een hond een mentale inspanning die rust creëert. Ik merk op dat mijn eigen honden een voldaan gevoel krijgen als ze de tijd krijgen om te snuffelen tijdens een wandeling. Ze krijgen hierdoor een rustige gemoedstoestand, wat ook nog positief is voor het baasje. We hopen in de toekomst nog meer snuffelweides in Vlaanderen aan te leggen”, aldus Fierens.

De snuffelweide bevindt zich in de Bookmolenstraat 28 in Belsele en is open van maandag tot zaterdag van 10 tot 19 uur. Een plekje reserveren, kan via deze link.