“Sterk jaar achter de rug”: Rode Kruis ziet aantal vrijwilligers, cursisten en bloeddonoren stijgen Joris Vergauwen

03 maart 2020

18u14 0 Sint-Niklaas Het Rode Kruis heeft er in Sint-Niklaas een goed jaar op zitten, met meer cursisten, een stijging van het aantal vrijwilligers en meer bloeddonoren.

“De vraag naar onze diensten blijft stijgen”, stelt Dieter Kinoo, voorzitter van de Sint-Niklase Rode Kruisafdeling. “We hebben meer dan 700 cursisten gehad voor onze opleidingen. We waren met een medische post aanwezig op meer dan 70 evenementen. We zien ook een stijgend aantal bloeddonoren. Tijdens acties in Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele, Sinaai, Sint-Pauwels en De Klinge kregen we niet minder dan 2.747 bloeddonoren over de vloer. En we kunnen meer sociale hulpverlening bieden aan kinderen en senioren. Het is dus een bijzonder en opmerkelijk goed jaar geweest.”

Belangrijk voor het Rode Kruis is dat het op meer mankracht kan rekenen. Daarvoor werd vorig najaar de wervingsactie ‘Waarom jij niet?” gelanceerd. “En dat heeft een mooi resultaat opgeleverd. We hebben al 23 vrijwilligers kunnen inschakelen in onze werking en 15 mensen wachten nog op een opleiding. Hierdoor komen we in totaal op meer dan 120 vrijwilligers. Dit geeft ons de capaciteit om meer dan ooit te helpen helpen.”

Het Rode Kruis nam onlangs ook een nieuw interventievoertuig in gebruik. “Daardoor kunnen we bij een nood- en interventieplan snel en adequaat reageren. Dankzij de financiële steun die we van de bevolking van Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas gekregen hebben, kunnen we blijven investeren in nieuw materiaal.”

Info: www.rodekruis.be/sint-niklaas