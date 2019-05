“Steeds meer eigenaars hebben vertrouwen in sociale verhuur”: 400ste woning voor Sociaal Verhuurkantoor Waasland JVS

29 mei 2019

12u14 0 Sint-Niklaas Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland heeft de vierhonderdste woning in de huurportefeuille opgenomen. Steeds meer eigenaars blijken gewonnen voor deze sociale verhuur. “Dat biedt ze de zekerheid dat hun huur elke maand op tijd wordt betaald en de woning degelijk wordt onderhouden. Het zijn meteen de twee belangrijkste redenen die verhuurders in het Waasland de stap doen zetten naar het sociaal verhuurkantoor”, klinkt het.

De sociale verhuur zit in de lift. In de portefeuille van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVKWaasland) zitten nu 400 woningen. “Sinds de start in 2002 is bij heel wat eigenaars het vertrouwen duidelijk fors gegroeid. Het gaat al langer niet meer om een particulier die zijn of haar woning verhuurt. Vandaag zijn er eigenaars die heel hun patrimonium via SVKWaasland verhuren, en zelfs woningen aankopen met het doel er via het sociaal verhuurkantoor bewoners voor te vinden”, klinkt het.

Eigenaars verhuren hun woning aan het sociaal verhuurkantoor, dat de huur garandeert op het einde van elke maand, ook al staat het pand leeg. SVKWaasland staat zelfs met een eigen klusdienst borg voor alle onderhoud en herstellingen. Ze nemen alle verplichtingen van de huurder op zich, en zijn voor de huurder ook het aanspreekpunt.

In 2016 bood het Sociaal Verhuurkantoor Waasland zo’n tweehonderdvijftig woningen aan. In februari dit jaar waren dat er in totaal al 394, waarvan de meeste in Sint-Niklaas (280), gevolgd door Beveren (45), Kruibeke (19), Zwijndrecht (16), Lokeren (14), Sint-Gillis-Waas(12) en Waasmunster(6). Met Stekene kwam er dit jaar ook een gemeente en twee panden bij. Intussen is de kaap van 400 woningen bereikt.

Huurachterstallen

Bij het Sociaal Verhuurkantoor Waasland zijn ze opgetogen met het vierhonderdste pand in hun verhuur, maar niet echt verrast. “De bittere vaststelling blijft immers dat een groeiend aantal gezinnen de huur niet op tijd of helemaal niet meer maandelijks kan betalen. Eigenaars zijn de huurachterstallen beu en stappen daarom vaker naar het SVKWaasland, omdat ze daarmee zeker zijn van huurinkomsten. Nieuwe verhuurders zijn zelfs vaak eigenaars die met de verhuur van hun woning op de private huurmarkt een slechte ervaring achter de rug hebben.”

De groei van het aantal woningen bij het Sociaal Verhuurkantoor Waasland biedt voor gezinnen meer kansen op een betaalbare woning, maar de stijging verloopt niet snel genoeg. Niet enkel bij de sociale huisvestingsmaatschappijen maar ook bij het Sociaal Verhuurkantoor Waasland groeien de wachtlijsten aan, met zo’n honderd per jaar. Een grote nood ervaart het verhuurkantoor vandaag bij alleenstaanden. De huur van woningen met één slaapkamer is in vergelijking met gezinswoningen met meerdere slaapkamers duur geworden.

Info: Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Abingdonstraat 99 in Sint-Niklaas, 03/778 62 52, www.svkwaasland.be