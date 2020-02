“Stadswachten moeten ook stadspark controleren”: stadsbestuur gaat naast camera’s ook personeel in park inzetten - Oppositie pleit voor nieuwe parkwachter Joris Vergauwen

25 februari 2020

10u33 0 Sint-Niklaas In de strijd tegen vandalisme in het stadspark in Sint-Niklaas gaat het stadsbestuur naast camera’s ook stadswachten inzetten. Dat stuit echter op kritiek bij de oppositie, die er liever opnieuw een parkwachter ziet.

Geen nieuwe parkwachter, maar wél camera’s aan de toiletten én de inzet van stadswachten. Dat is het plan van het Sint-Niklase schepencollege om het vandalisme in het stadspark te bestrijden. Al een tijdje wordt het openbaar sanitair in het stadspark op regelmatige basis gevandaliseerd. Om dat een halt toe te roepen, wil het schepencollege camera’s plaatsen aan de toiletten: één camera binnen in het gebouw en één camera buiten. Daarnaast zullen ook stadswachten ingezet worden. “Volgend jaar wordt het team van de stadswachten uitgebreid tot 15 mensen. Zij zullen ook worden ingezet om de parken te controleren,” kondigt schepen voor personeel Peter Buysrogge (N-VA) aan.

“Beter opnieuw een parkwachter”

Voor de oppositie is dat geen goeie maatregel. “We zijn akkoord met de camerabewaking aan de toiletten om het vandalisme te bestrijden, maar daarnaast zijn we voor het behoud van parkwachters met een preventieve, sociale en educatieve opdracht”, aldus Jos De Meyer (CD&V).

Frans Wymeersch (Vlaams Belang) vindt dat de stadswachten al genoeg taken hebben. “Als ook dit er nog bijkomt, wordt dat veel te uitgebreid voor hen.”

Jef Maes (PVDA) pleit ook voor de aanstelling van een parkwachter. “Vroeger werkten ze met twee, van 7 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds. Buiten die uren waren de toiletten gesloten. Vanuit hun bureel hadden de parkwachters zicht op de toiletten en ook als ze rond liepen, hielden ze de toiletten regelmatig in de gaten. En ja, er was ook af en toe vandalisme, maar het overgrote deel van de daders werd betrapt door de parkwachters. De aanwezigheid van de parkwachters had ook een ontradend effect, zodat er minder vandalisme was. Met camera’s ga je altijd achter de feiten aan lopen. Je denkt dat je de zaak onder controle hebt, maar het is een schijnveiligheid.”