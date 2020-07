“Stadscentrum is kleurrijk openluchtmuseum”: ‘street art map’ loodst je langs murals en graffitiwerken Joris Vergauwen

03 juli 2020

16u46 0 Sint-Niklaas Een route van 10 kilometer langs 25 straatkunstwerken, die kun je ontdekken met de nieuwe ‘street art map’ in Sint-Niklaas.

Met de art deco slechtvalk van Dzia, het kleurrijke basketbalplein en de werken op de elektriciteitskasten is er de voorbije twee jaar heel wat street art in het Sint-Niklase straatbeeld bijgekomen. En er is nog heel wat meer, zoals werken van de intussen wereldvermaarde Roa, verscholen in de bib en op het terras van jeugdcentrum Den Eglantier. En nog niet iedereen kent de langste graffitimuur van het land, die in 2012 werd geopend langs de spoorlijn Antwerpen-Gent.

Genoeg redenen om voor het eerst een ‘street art map’ te maken, een kaartje met alle nieuwe en bestaande werken in een route van bijna tien kilometer, met info van elke street artist en fotomateriaal.

“Sinds we twee jaar geleden een samenwerking zijn gestart met de lokale curator Bart Warnier van Wham Office is er veel beweging op vlak van street art in Sint-Niklaas. De vraag naar meer kleur in het straatbeeld leefde al langer, maar pas door de expertise van een lokale partner konden we de voorbije twee jaar een twintigtal nieuwe werken omarmen”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). “We hoeven ons niet te vergelijken met het aanbod van street art in grootsteden als Antwerpen of Brussel. Wij doen het op onze manier, met een lokale curator die een canvas biedt aan jong talent. En met de allereerste street art map geven we nu een overzicht, een blik op alle kleurrijke werken die er vandaag te ontdekken zijn.”

Roa

Jong talent kansen geven in Sint-Niklaas, dat is de aanpak van Bart Warnier. “Een aantal jonge artiesten die in december 2018 de elektriciteitskasten hebben aangepakt, zijn intussen helemaal ontbolsterd. Denk maar aan LouLou Joao, een artieste uit eigen stad die nu heel mooie opdrachten krijgt van onder meer Dropbox, Adobe en Bozart. Ook Roa haalden we als jong talent naar Sint-Niklaas, waar hij in de bib en Den Eglantier werken maakte. Nu is hij een hele grote naam. Er is nog meer te ontdekken in Sint-Niklaas, maar sommige werken bevinden zich op privaat domein. Op geschikte momenten kunnen die misschien ook eens worden getoond. Maar sowieso biedt deze street art map al een fantastische route aan langs vele bijzondere werken.”

De stad heeft jaarlijks een budget van 25.000 euro voor street art. Daarnaast is er ook de private partner Springvis Foundation die in Sint-Niklaas street artprojecten steunt. En er is binnenkort nog veel meer op komst.

