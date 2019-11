“Stad, vervang die vervuilende tweetakttoestellen, a.u.b.” JVS

22 november 2019

11u06 0 Sint-Niklaas CD&V-raadslid Jos De Meyer dringt er bij de stad op aan om zo snel mogelijk alle vervuilende tweetakttoestellen te vervangen voor het onderhoud van het openbaar groen.

Jos De Meyer baseert zich op recent wetenschappelijk onderzoek van de Thomas More-hogeschool. Dat wijst uit dat een bladblazer op tweetakt vervuilender is dan 1.700 kilometer met een auto rijden. “Bladblazers, haagscharen, kettingzagen en bosmaaiers met tweetaktmotoren zijn bijzonder vervuilend. Behalve veel lawaai stoot zo’n tweetaktmotor extreme hoeveelheden fijn stof uit, maar ook tal van erg vervuilende deeltjes. Het is daardoor ook erg ongezond om zo’n apparaat te bedienen”, aldus docent autotechnologie Mark Pecqueur van de Thomas More-hogeschool.

Ecologische ramp

Jos De Meyer: “Dergelijke motoren hebben zodanig veel nadelen dat je ze niet anders kan omschrijven dan een complete ecologische ramp, stelt de wetenschapper. Het Sint-Niklase stadsbestuur beschikt over heel wat tweetaktmachines. In het belang van de gezondheid en het milieu is een duidelijk, snel en transparant afbouwplan noodzakelijk. Ook bij contracten voor groenonderhoud moeten op vlak van de gebruikte machines duidelijke milieuvriendelijke voorwaarden opgelegd worden."

In Sint-Niklaas worden momenteel 152 tweetaktmachines gebruikt: 45 bladblazers, 40 haagscharen, 46 bosmaaiers en 21 kettingzagen. Er worden al machines op batterijen ingezet, maar slechts 12 stuks: 2 bosmaaiers, 4 haagscharen, 2 bladblazers en 4 snoeischaren.