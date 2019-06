“Stad moet meer ‘boekhandelvriendelijk’ beleid voeren”: oppositie vraagt meer steun voor lokale boekhandels JVS

28 juni 2019

14u15 1 Sint-Niklaas Oppositiepartij PVDA vraagt de meerderheid om de lokale boekhandels meer te ondersteunen, onder meer door boeken voor de bibliotheek vaker bij hen aan te kopen.

Voor het nieuws gisteren bekendraakte dat er een overnemer is gevonden voor ‘t Oneindige Verhaal werd de mogelijke sluiting van de onafhankelijke boekhandel in de Stationsstraat vorige week tijdens de gemeenteraad besproken. PVDA drong er bij de meerderheid op aan om een meer ‘boekhandelvriendelijk’ beleid te voeren. “Waarom kunnen steden als Mechelen en Brugge wel een groot deel van hun boeken aankopen bij de lokale boekhandels? Waarom doet Sint-Niklaas dit niet? Is het stadsbestuur er zich van bewust dat het huidige aankoopbeleid van de bibliotheek er mee voor heeft gezorgd dat de enige assortimentsboekhandel in onze stad zijn deuren moet sluiten?”, stelde gemeenteraadslid Jef Maes (PVDA). “Het stadsbestuur kan de aanbestedingscriteria voor de bib aanpassen. Nu gebeurt het aanleveren van boeken vooral door twee grote ketens en dat is nefast voor de toekomst van de zelfstandige boekhandels in eigen stad.”

“Wél kansen om mee te dingen”

Schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA): “Als de lokale boekhandel zou verdwijnen, betekent dat een enorm verlies voor de stad. Dat besef ik maar al te goed. Niettemin zijn de mogelijkheden van de stad beperkt. Er zijn echter wel kansen voor de lokale boekhandel om mee te dingen naar de opdrachten voor het aanleveren van boeken. Daarvoor worden onder meer percelen opgesplitst. Het laatste contract voor 't Oneindige Verhaal was nog een levering van schoolboeken, voor een niet onaanzienlijk bedrag. Maar het is een moeilijke markt en er zijn soms ook specifieke vereisten bij opdrachten, zoals het plastificeren van boeken. Dat is soms moeilijker voor lokale boekhandels. En daarnaast is het ook aan boekhandels om zich te profileren, om manieren te zoeken om te overleven en te ondernemen. Kijk naar Nederland, waar steeds vaker de combinatie van boekhandels en horecazaken opduikt.”