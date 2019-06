“Stad blijft rol van pleegzorggemeente opnemen”: jaarlijks 17.500 euro voor verzorgingstoelage en installatiepremie JVS

17 juni 2019

13u47 0 Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas blijft zich ook de komende zes jaar inzetten als pleegzorggemeente. Jaarlijks is er een budget van 17.500 euro voor een verzorgingstoelage en installatiepremie voor pleegouders.

Volgens Pleegzorg Vlaanderen is er momenteel een nijpend tekort aan pleegouders. In 2014 ontving de stad Sint-Niklaas als eerste stad in de provincie het label ‘Oost-Vlaamse pleegzorggemeente’ van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. De stad kreeg dit label omdat het in 2012 een aantal initiatieven nam om pleegouders te ondersteunen. Het ging om een installatiepremie, een verzorgingstoelage, voorrang bij de kinderopvang en materiaal om te ontlenen voor baby’s.

Nood groot

De voorbije zes jaar is er 69.986 euro uitgekeerd aan pleeggezinnen in Sint-Niklaas. Er werd 78 keer beroep gedaan op een installatiepremie en er werd 257 keer een verzorgingstoelage toegekend. Daarnaast gaf de stad ook de gelegenheid aan pleegzorg Regio Waas en Dender om een bezoekruimte te gebruiken in het Huis van het Kind. Momenteel loopt er zelfs een vraag naar uitbreiding omdat de nood zo groot is.

Bij de start van deze nieuwe bestuursperiode doet Pleegzorg Vlaanderen een oproep aan gemeenten en steden om zich te blijven engageren als ‘pleegzorggemeente’. Schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) bevestigt dat de stad die rol blijft opnemen, na een vraag van Open Vld-raadslid Karel Noppe. De concrete ondersteuning aan pleeggezinnen blijft behouden, net als het jaarlijkse budget van 17.500 euro. “Het is goed dat de stad zich blijft engageren om pleegzorggezinnen te ondersteunen. De praktische en financiële steun is niet alleen een blijk van erkenning, maar ook een stevige duw in de rug voor alle pleegouders die zich dag in dag uit belangeloos inzetten”, aldus Noppe.