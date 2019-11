“Speed pedelecs mogen niet in Stationsstraat”: stad gaat signalisatie aanpassen om duidelijkheid te scheppen JVS

28 november 2019

19u39 2 Sint-Niklaas Speed pedelecs, de snelle elektrische fietsen die tot 45 km/u rijden, mogen niet in de Stationsstraat. Omdat de huidige signalisatie voor onduidelijkheid zorgt, gaat de stad die aanpassen.

“Levensgevaarlijk zijn die speed pedelecs, zeker in de Stationsstraat. Ze vliegen door de straat”, stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Marc Huys in de gemeenteraad. Hij drong bij schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) op aan om duidelijkheid te scheppen over de plaats van speed pedelecs. “Er is inderdaad onduidelijkheid over hun plek op de openbare weg. Niet overal is de fietsinfrastructuur voorzien op die snelle elektrische fietsen. Maar duidelijk is wel dat de speed pedelecs niet toegelaten zijn in de Stationsstraat. Daarvoor zullen we een extra verkeersbord plaatsen, om elke verwarring uit te sluiten.”

De Stationsstraat is een voetgangersgebied, waar fietsers welkom zijn maar waar ze voorrang moeten geven aan voetgangers. Speed pedelecs kunnen echter tot 45 km/u rijden en worden gecatalogeerd als ‘bromfiets klasse P’. Daarom mogen ze niet in de Stationsstraat.

Intussen wacht de stad nog op duidelijkheid over de aanpak van de speed pedelecs in Vlaanderen. “Over hun plaats op de rijbaan of maatregelen op fietssnelwegen is er nog geen duidelijkheid”, stelde Hanssens. “Fietsberaad, het kenniscentrum voor het Vlaamse fietsbeleid, is bezig met het uitwerken van een kader voor heel Vlaanderen. Doel is om vast te leggen waar welk soort fietsen welkom zijn. Wij nemen deze bezorgdheden ook mee in het fietsoverleg met de centrumsteden.”

Ook over de elektrische steps worden soortgelijke vragen gesteld. “Het is hetzelfde fenomeen. Gebruikers rijden er heel snel mee op het voetpad en je hoort ze niet komen”, aldus Marc Huys.