“Sommige sociale huurders moeten plots honderden euro’s meer betalen”: nieuwe huurprijsberekening voor sociale huurwoningen vanaf deze maand Joris Vergauwen

07 januari 2020

11u49 0 Sint-Niklaas Voor de bijna 1.800 huurders van sociale woningen in Sint-Niklaas veranderen de tarieven vanaf deze maand. Voor zo’n 700 huurders daalt de huurprijs, maar voor zo'n duizendtal huurders stijgt de prijs, waarbij sommigen enkele honderden euro’s meer moeten betalen per maand. Dat komt door de nieuwe Vlaamse regelgeving voor de berekening van de sociale huurtarieven. Voor sp.a had de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij (SNMH) beter moeten communiceren met de huurders.

“Het gaat om een Vlaamse maatregel, waar we in Sint-Niklaas helaas niet onderuit kunnen, maar we betreuren wél dat sociale huurders deze vaak onaangename en moeilijke verrassing tijdens de kerstdagen per brief hebben moeten vernemen”, stelt Willem De Klerck (sp.a). “En dat gebeurde terwijl de kantoren van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij (SNMH) gesloten waren, tot 6 januari. Vele huurders hebben de eindejaarsperiode met vragen en zorgen moeten doorbrengen. Dit had met een passende communicatie vermeden kunnen worden.”

Voor zo’n 700 huurders van de SNMH zakt de huurprijs, maar zo’n duizend huurders zullen extra moeten betalen voor hun sociale huurwoning. Zo’n 160 mensen betalen meer dan 100 euro extra per maand. Voor sommigen gaat het om enkele honderden euro’s meer. In de nieuwe huurprijsberekening worden een aantal inkomsten nu wel meegerekend, zoals het inkomen van werkende kinderen jonger dan 25 jaar en van inwonende ouders, vandaar de soms grote schommelingen.

“Begeleiding nodig”

“We roepen de huisvestingsmaatschappij dan ook op om dringend maatregelen te treffen, om sociale huurders goed bij te staan, te informeren en te begeleiden. We vragen ook om de nodige afspraken te maken met het OCMW zodat huurders goed opgevangen en begeleid worden, zodat huurachterstanden en schulden zoveel mogelijk vermeden worden”, aldus Willem De Klerck.

Voorzitter Marijke Henne (N-VA) van de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij kondigt aan dat sociale huurders ondersteund zullen worden. “We hebben al de huurders uitgenodigd voor wie deze nieuwe berekening de grootste impact heeft. We gaan hun situatie bekijken en de nieuwe regelgeving duidelijk uitleggen.”