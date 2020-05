“Snellere fietsingrepen door corona”: zes nieuwe fietsstraten en aanpassingen op kruispunten Joris Vergauwen

22 mei 2020

14u34 0 Sint-Niklaas Er komen zes nieuwe fietsstraten in het centrum van Sint-Niklaas. Ook verscheidene kruispunten worden aangepakt. De meeste nieuwe maatregelen gaan maandag al van kracht. “De coronaperiode heeft de geplande fietsingrepen versneld”, klinkt het.

Het Sint-Niklase schepencollege had een aantal maatregelen klaar in de aanloop naar volgend schooljaar, maar door de coronaperiode worden die vervroegd uitgevoerd. Zo komen er meteen zes nieuwe fietsstraten bij. In vijf daarvan zullen de nieuwe verkeersregels maandag 25 mei al van kracht zijn. De nieuwe fietsstraten zijn de Houtbriel, Ankerstraat, Truweelstraat (tot Mercatorstraat), Van Britsomstraat en Broodstraat. Daar krijgen fietsers dus alle voorrang en mogen auto’s hen niet voorbijsteken. De Gasmeterstraat volgt op een later moment, maar sowieso voor september.

“Sinds het begin van de coronaperiode wordt er opvallend meer gefietst. Daarom is het heel nuttig om versneld de geplande ingrepen uit te voeren”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Deze nieuwe fietsstraten zijn niet toevallig gekozen. Ze liggen niet alleen in een schoolomgeving, maar ook op veel bereden routes.”

Verkeerslichten

Om een betere doorstroming te krijgen, worden de verkeerslichten uitgeschakeld op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Truweelstraat. Dat gebeurde eerder al op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Vermorgenstraat. De gewone verkeersregels zijn daar voortaan van kracht. “En een betere doorstroming zorgt bovendien voor het beter kunnen naleven van de afstandsregels. Fietsers zullen er dus niet meer op korte afstand van elkaar moeten wachten voor het verkeerslicht”, aldus schepen Hanssens.

Om die reden wordt ook de opstelstrook voor fietsers groter op het kruispunt van het Heymanplein met de Grote Markt. Aan de verkeerslichten op het OLV-plein krijgen fietsers meer groentijd en aan drie spoorwegovergangen worden er wachtzones voor fietsers ingericht.