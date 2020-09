“Slechts 300.000 bezoekers per jaar? In Beveren zijn er dat 500.000“: nog veel vragen over mobiliteit in verband met nieuwe zwembad op Puyenbeke Joris Vergauwen

23 september 2020

15u47 0 Sint-Niklaas Tegen november moet de mobiliteitsstudie klaar zijn die de impact van het nieuwe zwembad op de ruime omgeving moet inschatten én oplossingen moet aanreiken. De oppositie stelt zich alvast ernstige vragen bij het aantal bezoekers dat wordt verwacht. “De stad schat 300.000 bezoekers per jaar, hoewel er dat in het zwembad van Beveren 500.000 zijn en in Rozebroeken bij Gent zelfs bijna 1 miljoen. Dat is dus geen realistische prognose", stelt de oppositie.

De plannen voor het nieuwe zwembad en het sport- en recreatiepark Puyenbeke in Sint-Niklaas zijn bekend. Vorige week is ook het participatietraject van start gegaan met een eerste infomarkt waarop bijna tweehonderd inwoners aanwezig waren. Wat nog vele vragen opwerpt, is het hele mobiliteitsvraagstuk. In de buurt rond Puyenbeke is er bezorgdheid over de toekomstige aantrekkingskracht van het zwemparadijs en de impact op het verkeer. Ook in de gemeenteraad blijft dat een discussiepunt. “Ik stel vast dat het huidige zwembad, het Sinbad, jaarlijks zo’n 230.000 bezoekers aantrekt. De prognose voor het nieuwe zwembad is 300.000 bezoekers per jaar. Ten eerste stel ik me dan de vraag waarom je een miljoeneninvestering doet voor maar zo’n beperkte bezoekersstijging? Of is die prognose niet realistisch? In het zwembad van Beveren komen jaarlijks 500.000 mensen zwemmen, in Rozebroeken bij Gent zelfs 1 miljoen. Dat zijn zwembaden waar het schepencollege een voorbeeld aan neemt voor het nieuwe Sint-Niklase zwembad. Een prognose tussen die bezoekerscijfers lijkt dan ook meer realistisch”, aldus Kris Van der Coelden (sp.a).

Extra in- en uitrit?

Hoe de hele verkeersafwikkeling er moet uitzien, is vooralsnog een vraagteken. Een studiebureau is momenteel bezig met een mobiliteitsstudie. Of er naast de Watermolendreef nog extra in- en uitritten komen naar het zwembad en het park is momenteel nog niet duidelijk, antwoordde schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA) op vraag van Hasan Bilici (sp.a). Dat zou dan moeten gebeuren via de Moderna- en/of Pijkedreef. “De opmaak van het mobiliteitseffectenrapport is aan de gang. Deze maand worden daarvoor ook verkeersmetingen gedaan. Later dit najaar moet de studie klaar zijn. Dan zal blijken hoe we de hele mobiliteit in de buurt kunnen organiseren.”

Over de infomarkt was de oppositie positief. “Het was heel goed georganiseerd. Alle lof daarvoor. Alleen was het niet geheel duidelijk waarover nu precies de komende periode nog inspraak mogelijk is”, gaf Ilse Bats (sp.a) aan. De stad engageert zich om naast de online enquêtes ook zoveel mogelijk inwoners te bereiken met enquêtemomenten op de wekelijkse markt en aan het zwembad.

