“Sint-Niklaas stopt met roken”: stad van start met rookstopcampagne - Tabakstraat krijgt even nieuw naambordje JVS

29 mei 2019

12u58 0 Sint-Niklaas Naar aanleiding van Werelddag zonder Tabak wordt in de Wase hoofdstad de grootscheepse campagne ‘Sint-Niklaas stopt met roken’ gelanceerd. Het doel is zoveel mogelijk rokers overtuigen hun sigaret voorgoed te doven. Er zijn verscheidene acties, van groepscursussen tot een heuse ‘Zonder Tabakstraat’.

Elk jaar op 31 mei is er de Werelddag zonder Tabak, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. De stad wil met de campagne ‘Sint-Niklaas stopt met roken’ haar steentje bijdragen. Daarvoor werkt het samen met heel wat partners: de huisartsenkoepel Waasland, Wase Apothekers, AZ Sint-Nikolaas, het Welzijnshuis, Wijkgezondheidscentrum De Vlier, APZ Sint Lucia en PC Sint Hiëronymus. Daarnaast kan de stad rekenen op de steun van het farmaceutisch bedrijf Pfizer en van Logo-Waasland, dat erkende tabakologen inzet om de groepscursussen te begeleiden.

Zonder Tabakstraat

Er zijn de komende maand heel wat acties, zoals groepscursussen voor Sint-Niklazenaren die willen stoppen met roken en infostands waar je de longleeftijd kan meten. En om de campagne kracht bij te zetten, wordt de naam van de Tabakstraat vlakbij het station omgedoopt tot ‘Zonder Tabakstraat’.

Wie wil stoppen met roken, kan alvast inschrijven voor de eerste vrijblijvende infosessie op woensdag 19 juni om 19.30 uur in het Sint-Niklase stadhuis. Ervaren tabakologen geven er de nodige informatie over de verschillende manieren van rookstop en het opzet van groepscursussen die je later in het jaar kan volgen. De infosessie is gratis. Info en inschrijven: www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-stopt-met-roken