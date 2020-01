“Sinnekloas is minder zoalig dan men laat uitschijnen”: oppositiepartijen allerminst enthousiast over meerjarenplan Joris Vergauwen

08 januari 2020

12u01 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld stelde vorige zondag in het stadhuis het meerjarenplan voor aan de inwoners, gekoppeld aan de campagne ‘Zoalig Sinnekloas’ en twintig redenen waarom het goed wonen en leven is in Sint-Niklaas. Oppositiepartijen Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA hebben elk hun redenen om aan te geven dat het te weinig is of nog veel beter kan.

“Financieel drijfzand” - Kris Van der Coelden (sp.a)

“Er staan vele beloftes in het meerjarenplan. Van een nieuwe bibliotheek op een nieuw Heymanplein, 35 bijkomende personeelsleden, een zwemparadijs op Puyenbeke, een vernieuwde Grote Markt tot de grootste bebossingsoperatie ooit: dat kost véél geld. Volgens de tabellen klopt de rekening, maar bij nader inzien blijkt het meerjarenplan gebouwd op financieel drijfzand. Kosten worden onderschat of gewoon vergeten en de schuld dreigt op te lopen tot een onverantwoord hoog niveau. We zien meerdere pijnpunten, die stuk voor stuk gaan over miljoenen euro’s. We gaan de komende jaren de evolutie van de stadsfinanciën nauwlettend in het oog houden. En daarom zullen we de luchtballonnen doorprikken die de afgelopen weken in grote zwermen werden opgelaten. Want het is makkelijk om veel ‘grote werven’ aan te kondigen, om vervolgens maar de helft uit te voeren. Daarmee ondergraaf je ook je eigen geloofwaardigheid.”

“Veel ambitie, maar geen durf en lef” - Frans Wymeersch (Vlaams Belang)

“Er staat in het meerjarenplan heel wat ambitie, maar er is geen durf en lef om die ambitie waar te maken omdat het nergens concreet wordt. In het plan zelf staat tot bijna 20 keer toe vermeld dat men nog een visie moet ontwikkelen en dat men in dossiers zoals het Heymanplein, Kloosterland, Grote Markt, Stationsplein en het lobbenstadmodel opnieuw beroep zal moeten doen op externe bureau’s, wat 900.000 euro mag kosten. Daartegenover staat de schamele 1 miljoen euro voor een inhaalbeweging op vlak van sociale woningbouw. Wat voor ons duidelijk het meest dringend is, wordt duidelijk niet zo ingeschat door de meerderheid. Prestigeprojecten zoals de nieuwe vleugel van het stadhuis zijn blijkbaar dringender.”

“Botox in plaats van beloofde zuurstofkuur" - Johan Uytdenhouwen (CD&V)

“Het beleidsprogramma was in het voorjaar al een grote, lege doos en met het meerjarenplan is die doos helaas nog steeds niet gevuld. Wij zien twee catalogussen vol plannen en goede voornemens: een gele catalogus en een groene, met een blauw inpakpapiertje rond. Door onze stadspromotie en communicatie aan te scherpen, wil Open Vld de stad een eigen gezicht geven. Daarvoor gaat de stad een heuse stadsmarketing manager aanwerven die mag beslissen waaraan hij jaarlijks 150.000 euro mag uitgeven. In plaats van de beloofde zuurstofkuur voor deze stad is het beperkt gebleven tot wat botox in het gezicht, wat schone schijn dus. Er gaat veel geld naar foute prioriteiten. Het meerjarenplan is een promotieboek met een aantal prestigieuze werven. Beton en architectuur is voor N-VA, en Groen mag zorgen voor het gras en de bomen in de tuin waarin ook nog wel ergens een speelhoekje wordt voorzien. Al geeft deze meerderheid nu al toe dat er voor alle mooie voornemens eigenlijk onvoldoende geld is, maar dat dit geen probleem hoeft te zijn want dat uit het verleden blijkt dat toch maar goed de helft gaat gerealiseerd worden van wat men de Sint-Niklazenaar voorspiegelt. Sinnekloas is dus minder zoalig dan men laat uitschijnen.”

“Geen euro voor strijd tegen asbest” - Jef Maes (PVDA)

“Vier zinnen staan er in het meerjarenplan over asbest. De stad schuift de subsidies die ze krijgt door naar MIWA, maar investeert zelf geen enkele euro in asbestverwijdering. En dit terwijl Sint-Niklaas aan de top staat op vlak van het aantal asbestslachtoffers, niet alleen in België maar wereldwijd. ‘Asbesthoofdstad van België’, daar kan je niet fier op zijn. In Kapelle-op-de-Bos, die andere Vlaamse asbestgemeente door de thuishaven van Eternit, wordt er véél meer gedaan. In 2018 al stelden we een tienpuntenplan op om van Sint-Niklaas een asbestveilige stad te maken. We hopen dat het stadsbestuur de plannen alsnog aanpast en ernstig werk maakt van asbestverwijdering.”