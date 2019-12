“Sinds 1920 actief, maar aan de vooravond van de 100ste verjaardag is het over”: Koninklijke Vereniging der Meesterbanketbakkers van Sint-Niklaas houdt op te bestaan Joris Vergauwen

23 december 2019

17u03 0 Sint-Niklaas Precies 99 jaar al, sinds 1920, bestaat de Koninklijke Vereniging der Meesterbanketbakkers van Sint-Niklaas. De 100ste verjaardag vieren, zit er echter niet meer in. De vereniging houdt op te bestaan, de activiteiten worden ondergebracht bij de zustervereniging ‘Koninklijke Bond der Brood- en Banketbakkers van Sint-Niklaas en omliggende’.

Een fiere beroepsvereniging, dat is de Vereniging der Meesterbanketbakkers van Sint-Niklaas altijd geweest. Vijftien jaar geleden telde de vereniging nog meer dan vijftien actieve leden. Van die 15 bakkers blijven er vandaag nog maar 5 over. Twee actieve leden zijn er nog: bakker Stefan van de Raapstraat en bakker Thierens van de Kokkelbeekstraat. Omdat de vereniging naar een vzw-structuur moet veranderen, is er besloten om de werking stop te zetten en de activiteiten onder te brengen bij de zustervereniging, de ‘Koninklijke Bond der Brood- en Banketbakkers van Sint-Niklaas en omliggende’. Een onvermijdelijke stap, door het dalend aantal patissiers. En een spijtige stap, omdat de vereniging net voor de honderdste verjaardag ophoudt te bestaan.

Dirk De Beule, tot 2002 bakker in Sinaai, was ondervoorzitter van de Vereniging van Meesterbanketbakkers van Sint-Niklaas, naast voorzitter Eddy Stout. “Als je vroeger lid wilde worden van de Meesterbanketbakkers moest je een introductie krijgen. Niet iedereen kon zomaar lid worden. En vroeger maakte 99 procent van de leden geen brood. Zuivere patissiers, dat waren we. Een broodbakker en een banketbakker waren nog twee aparte stielen. Met de tijd werd het noodzakelijk om zowel brood als patisserie aan te bieden, zoals het vandaag is.”

‘Javanais misérable’

“Er zijn vandaag nog hele goeie patissiers, maar zoveel zijn er niet meer. Bij de koks is het helemaal anders. Er zijn heel veel nieuwe, goeie koks vandaag, terwijl de echte patissiers verdwijnen. Hoe dat komt? Tja.. Wij konden ons echt nog volledig wegcijferen. Wij waren zes op zeven dagen open. En op onze rustdag waren we ook nog bezig. Dat gaat er wat uit. Maar wie heeft er gelijk? Hebben wij te hard gewerkt? Ik weet het niet. En dan ook is er de invloed van groothandels en industriële bakkerijen. Neem bijvoorbeeld een ‘javanais misérable’, één van de klassiekers, die kopen veel bakkers al aan. Dat is kwalitatief natuurlijk niet hetzelfde. Er zijn ook firma’s die patisserie leveren in diepvries. Ik zie dat daar meer en meer gebruik van wordt gemaakt. Eigen creaties verdwijnen en dat is heel jammer. Dat is net hetzelfde bij beenhouwers, dat is een ramp aan het worden.”

Van steeds meer industrieel bereid brood tot ingevroren patisserie: het ziet er helaas niet zo positief uit voor de bakkersstiel. “Nee, en dat is heel jammer. Verse en kwalitatieve producten zijn steeds moeilijker te vinden. Je ziet dat al bij de jeugd vandaag. Bij die jongere generaties vervlakken de smaken. Dat is een onrustwekkende en vooral heel spijtige evolutie.”

Reynaertgebak

Eén van dé creaties van de Meesterbanketbakkers is het Reynaertgebak, dat sinds 1973 bestaat. Oorspronkelijk werd dat gebak vervaardigd in de jaren 1800 en heette het ‘Gâteau de Saint-Nicolas’. De meesterbanketbakkers pasten het aan de tijdsgeest aan en maakten er een mooi gebak van met amandelen, eieren, suiker, bloem, ananas, marsepein en Grand Marnier. “We hopen natuurlijk dat het Reynaertgebak blijft bestaan. Het is onze zustervereniging die daar nu over zal waken. Het Reynaertgebak is een traditie en het is officieel erkend als streekproduct. En het is niet eenvoudig om het te maken. Alleen de échte patissiers kunnen dat nog.”