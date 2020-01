‘Sensimoria’: studenten hogeschool Odisee lanceren nieuw woord voor dementie Joris Vergauwen

23 januari 2020

10u12 0 Sint-Niklaas Een groep studenten Verpleegkunde van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas wil het stigma rond dementie wegwerken. Ze stellen daarom een nieuw woord voor: ‘sensimoria’.

De studenten vinden dat er in onze samenleving nog te veel misvattingen zijn over dementie. “En de term ‘dementie’ draagt daar toe bij. Dementie komt van het Latijnse woord ‘dementia’, wat ‘ontgeesting, zonder geest’ betekent. Maar is iemand met die kwetsbaarheid plots zonder geest?”, stellen de studenten.

Ook de definitie ‘geestelijke aftakeling, m.n. door ouderdom’ die Van Dale geeft voor dementie is onjuist, vinden ze. “Want het gaat niet alleen over een geestelijke aftakeling, en de kwetsbaarheid komt niet alleen bij ouderen voor.”

Als alternatief stellen ze ‘sensimoria’ voor, van het Latijnse ‘sensitivo memorias’. En als nieuwe definitie: ‘verzamelterm van verschijnselen waarbij regressie van het cerebraal functioneren zich uit in veranderde cognitieve processen en verstoorde bio-psychosociale functionaliteit’. Een hele mond vol, maar wel nodig volgens de studenten. “Daarmee hopen we mensen bewust te maken. Het gaat om zoveel meer dan een geestelijke aftakeling. Het kan moeilijker zijn om direct contact te leggen, maar eens het contact er is, is het oprechter dan we zouden denken. Mensen zíjn niet hun kwetsbaarheid, ze dragen hun kwetsbaarheid mee, die hoogstens een deel van hen is”, aldus Demi Bals, Claude Bolle, Nina Broekaert, Céline De Ben, Lisa De Schepper, Liesbet Janssens, Lynn Lippens, Nina Peeters Dzenana Semardzic, Aaron Stalmans, Karina Van Campus, Maaike Van Landeghem en Joep Vanhoegaerden van het tweede jaar Verpleegkunde van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas.