“Schoenen passen tussen artistieke plexiwanden”: schoenenwinkel De Ruyte klaar voor heropening Joris Vergauwen

07 mei 2020

09u16 0 Sint-Niklaas Na acht lange weken maken de winkeliers zich op voor de heropening maandag. Klanten van schoenenwinkel De Ruyte in Belsele konden de voorbije twee maanden schoenen thuis passen, online modeshows volgen en op telefonisch advies rekenen. Vanaf maandag passen ze hun schoenen achter wanden in plexiglas, die artistiek zijn ingekleurd.

“Schoenen laten passen op 1,5 meter afstand is onmogelijk. Daarom hebben we de oplossing gevonden met passchermen in plexiglas, zodat de gezondheid van onze klanten en werknemers gegarandeerd is”, vertelt Leen De Ruyte van schoenen De Ruyte en De Ruyte kids in Belseledorp 50 en 45. Haar zoon Sam Reychler, die schoenontwerper is, vond die passchermen maar gewoontjes en allesbehalve uitnodigend, dus maakte hij er kunstwerken van. “Elke klant zal nog steeds persoonlijk bediend worden en professioneel advies krijgen, maar wel met een exclusief schilderij ertussen waar ze comfortabel hun voeten onderdoor kunnen steken.”

Ook aan de kassa sta je er voor een kunstwerk op plexiglas om af te rekenen. “Vooral in onze kinderwinkel komt dit leuke idee als geroepen. Op deze manier kunnen we makkelijk kinderen hun voeten opmeten en helpen passen. We zijn er helemaal klaar voor om onze klanten opnieuw te ontvangen”, aldus Elise Ost van schoenen De Ruyte kids.

“Acht lange weken”

Winkeliers probeerden de voorbije maanden zo goed mogelijk te overbruggen. Ook voor een schoenenwinkel betekende dat inventief en creatief zijn. “Het waren acht lange weken, waarin we toch probeerden om zo goed mogelijk de service en het persoonlijk contact met onze klanten te blijven aanbieden. Aan de hand van thuis passen, online modeshows en telefonisch advies hebben we veel van onze klanten toch kunnen verder helpen.”

Vandaag donderdag 7 mei is er de laatste online ‘ShoeShow’ van schoenen De Ruyte, op Instagram en Facebook, om 21 uur.