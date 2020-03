“Rusthuisbewoners zo goed mogelijk door deze periode heen brengen”: woon-zorgcentra doen uiterste best Joris Vergauwen

24 maart 2020

10u55 0 Sint-Niklaas Van een fotocollage voor familieleden, bingo via Skype, brieven en tekeningen van kinderen tot extra bloemen: in de woon-zorgcentra in Sint-Niklaas is er veel enthousiasme om de bewoners op de best mogelijke manier door deze moeilijke periode heen te krijgen.

De afzondering weegt voor iedereen zwaar, zowel voor de bewoners van de rusthuizen als voor hun familieleden. Elk rusthuis probeert de situatie zo goed mogelijk aan te pakken. Woon-zorgcentrum Populierenhof in Nieuwkerken zorgt er nu voor dat familieleden foto’s te zien krijgen, via een fotocollage die wordt uitgehangen aan het raam van het rusthuis. Vrijwilliger Leo, die nog herstellende is van een zware operatie en momenteel niet actief kan zijn in het woon-zorgcentrum, wilde graag toch zijn steentje bijdragen en heeft deze mooie fotocollage gemaakt. De familieleden kunnen op die manier nog een beetje binnenkijken. “Het is een heel vreemde situatie, maar we maken er het beste van”, vertelt Claire Maes uit Nieuwkerken, wiens vader in ‘t Populierenhof verblijft. “We telefoneren nu elke dag met hem. Hij heeft een vaste lijn gekregen op zijn kamer. En we zwaaien aan het raam. Dat apprecieert hij enorm. Mijn zus en broer wonen hier ook vlakbij, dus kunnen we hem op die manier vaak zien. De medewerkers hebben de situatie ook heel goed uitgelegd aan de bewoners. Mijn vader heeft er veel begrip voor, al is het niet altijd makkelijk. Hij heeft parkinson, de ene dag is beter dan de andere. Volgende week zondag, op 5 april, wordt hij 85 jaar. Het zal heel vreemd zijn om dat niet samen te kunnen vieren.”

In woon-zorgcentrum De Gerda in het Gerdapark in Sint-Niklaas vonden ze een originele manier om bingo te spelen. Dat gebeurt er via Skype op grote televisieschermen. Op die manier spelen de bewoners van verdieping 1 en 2 toch samen met elkaar. “Contacten tussen bewoners in onze rusthuizen zijn immers beperkt per verdieping en afdeling.”

In woon-zorgcentrum Het Lindehof in Belsele tonen de kinderen van de lagere school Sint-Lutgart hun groot hart. ‘We vergeten jullie niet’ tot ‘Dikke knuffel’ lieten ze met krijt achter op het binnenplein van het rusthuis.

In heel wat rusthuizen werden de voorbije dagen bloemen bezorgd door bloemenwinkels die gesloten moeten blijven. Onder meer Euroflora kwam langs in woon-zorgcentra De Spoele en Hofstede in Sint-Niklaas. Ook Bloemen Laurus trok naar verschillende rusthuizen.

En vanuit Zorgpunt Waasland komt er ook een oproep naar de bevolking. “We willen onze bewoners graag een hart onder de riem steken. Wie graag een tekening, brief of kaartje wil maken, mag dat sturen of bezorgen aan een van onze woon-zorgcentra. Wie weet krijg je wel een kaartje terug.” De adressen vind je hier.