‘Row For Life’ in 't Bau-huis: 9 uur roeien voor het goede doel JVS

10 december 2019

11u31 0 Sint-Niklaas Negen uur lang roeien voor het goede doel: dat gaan zo’n 200 sportievelingen zaterdag doen in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. Dit jaar schenkt CrossFit Gym Project de opbrengst integraal aan zwangerschapscentrum De Kiem.

Bij de vorige editie zamelden de deelnemers meer dan 10.000 euro in door samen zo’n 2.000 kilometer te zwoegen op roeitrainers. Row For Life is ondertussen aan de derde editie toe. De wedstrijd bestaat uit twee varianten. Zo is er een competitie waarin verscheidene teams het onderling tegen elkaar opnemen door negen uur uur lang zoveel mogelijk kilometers roeien op indoor roeimachines. “Voor de recreanten is er bovendien ook een fun-divisie. Daarnaast zijn er op Row For Life ook foodstands aanwezig en is er een hindernisbaan voor de kleintjes. Het evenement wordt afgesloten met een winterbarbecue”, aldus organisatoren Jolien Stremersch en Shaun Verrekt.

Voor deze derde editie verhuist de organisatie naar ‘t Bau-huis omdat de locatie van CrossFit Gym Project de maximale capaciteit had bereikt. AGB ‘t Bau-huis steunt de organisatie en het goede doel door deze locatie kosteloos ter beschikking te stellen.

Net zoals bij de vorige edities koos CrossFit Gym Project voor een goed doel dat gelinkt is aan één van haar leden. Dit jaar is dat zwangerschapscentrum De Kiem, een organisatie die kwetsbare zwangere vrouwen bijstaat tijdens de zwangerschap. Ruth Debeuckelaere, één van de artsen die de dames ondersteunt, is lid van de club én zal zaterdag ook aanwezig zijn om uitleg te geven over haar werk.

“Wij dragen graag ons steentje bij door De Kiem een financieel duwtje in de rug te geven. Eind september zamelden we zelf alvast 1.300 euro in door individueel een volledige marathon te roeien. De inschrijvingen voor zaterdag zijn ondertussen afgesloten, maar je kan De Kiem nog steeds steunen door langs te komen voor een hapje of een drankje”, klinkt het.

‘Row For Life 3.0’ vindt zaterdag plaats tussen 9 en 18 uur in ‘t Bau-huis in de Slachthuisstraat 60.