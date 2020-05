‘Release me’ van Hooverphonic: niet op het Songfestival, maar zaterdagavond wel live op de beiaard Joris Vergauwen

15 mei 2020

17u01 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase beiaardier Kenneth Theunissen speelt zaterdagavond om 20 uur het nummer ‘Release Me’ van Hooverphonic op de beiaard. Normaal gezien had de Sint-Niklase band dat nummer zaterdagavond op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam gebracht. Ook in Gent, Lier, Leuven, Brugge en Hasselt zal het nummer te horen zijn.

Het Sint-Niklase stadsbestuur was begin maart zo goed als klaar met de voorbereiding voor een heuse Hooverphonic-lente. Er was een groots plan klaar, met de medewerking van heel wat middenstanders, om de band van Sint-Niklazenaren Alex Callier en Raymond Geerts in stijl en met veel enthousiasme te ondersteunen op weg naar het Eurovisiesongfestival. Bij het vertrek van Hooverphonic zou de band ook nog hun nummer ‘Release Me’ spelen op het Stationsplein, alvorens de trein richting Rotterdam te nemen. Maar al die plannen werden gedwarsboomd, om de gekende reden.

Om de Songfestivalavond niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan, gaat de Sint-Niklase beiaardier Kenneth Theunissen het nummer ‘Relaese Me’ zaterdagavond live brengen op de beiaard van het stadhuis, om de band te steunen. Zijn initiatief wordt opgevolgd door beiaardiers in andere steden, zoals Gent, Lier, Leuven, Brugge en Hasselt. Ook daar wordt ‘Release Me - Carillon edition’ gebracht door de beiaardiers. Het beiaardnummer zal zes minuten duren. In Sint-Niklaas speelt Kenneth op zaterdag 16 mei om 20 uur.

Hooverphonic behaalde overigens wel nog de vijfde plaats in de alternatieve online wedstrijd Eurostream 2020 de voorbije week. Het internationale publiek stemde hen zelfs naar een tweede plaats.