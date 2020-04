“Quarantaine-estafette van 147 kilometer om groepsgevoel te versterken”: kankerpatiënten van Tria+ houden bijzondere groepstraining Joris Vergauwen

14 april 2020

09u55 2 Sint-Niklaas Al voor het derde jaar op rij is een groep kankerpatiënten en zorgverleners van het AZ Nikolaas gestart met Tria+. Daarmee gaan ze samen een bijzondere sportieve uitdaging aan, met de Zwintriatlon in september als ultieme doel. Ook voor hen is het nu echter aanpassen. Samen trainen, lukt uiteraard niet. Om toch het groepsgevoel te versterken, hebben ze een ‘quarantaine-estafette’ afgelegd. Zo kwamen ze samen aan 147 kilometer door de hele regio.

Het sportieve traject Tria+ staat dit voorjaar ook voor een bijzondere uitdaging. Normaal gezien is het net de groepsdynamiek die de kankerpatiënten kracht, inspiratie en energie geeft om door te zetten, maar in deze coronatijden is trainen in groep niet mogelijk. Toch blijft de Zwintriatlon het doel dit jaar, net als de voorbije jaren. Die kwarttriatlon vindt plaats begin september, goed voor 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Voor elke niet-geoefende sporter is dat al een grote stap, maar voor wie net de strijd met kanker heeft gevoerd, is dat een enorme uitdaging.

Tria+ is nu al voor het derde jaar op rij van start gegaan, op initiatief van het oncologisch- en het revalidatiecentrum van AZ Nikolaas, met de hulp van zorgverleners, sponsors en de buddy’s van de patiënten. En dat gebeurt niet zomaar: een aantal studies hebben immers aangetoond dat het héél goed is om te sporten na een kankerbehandeling. Duursporten verminderen de kans op herval met 30 tot 40 procent. Diensthoofd Medische Oncologie Ines Deleu van het AZ Nikolaas gaat voorop en neemt zelf ook deel aan de trainingen, om de groep te motiveren. “Ook in deze moeilijke periode willen we er toch voor gaan. We willen iedereen motiveren om zoveel mogelijk te blijven trainen. Dat doen we bijvoorbeeld via onze WhatsApp-groep. Daarnaast blijft iedereen ook trainingsschema’s ontvangen. En omdat die groepsdynamiek zo belangrijk is, kwamen we op het idee om in deze coronatijden toch een soort groepstraining in te lassen, maar uiteraard in alle veiligheid.”

Samen 147,7 kilometer afgelegd

Alle deelnemers hebben in het paasweekend een estafette afgelegd op het fietsknooppuntennetwerk in de regio. Iedereen gaf het dichtstbijzijnde fietsknooppunt in hun buurt door. Op basis daarvan werd een hele route uitgetekend, waarop de Tria+-leden een ‘quarantaine-estafette’ hebben gehouden, lopend of fietsend, waarbij ze elkaar een virtuele stok doorgaven bij elke wissel. Op veilige afstand namen ze een foto van elkaar, zodat iedereen ook mee kon volgen.

Om 8.30 uur ging de eerste van start in Opdorp, bij Buggenhout. De estafette eindigde ‘s avonds in Kieldrecht, bij de Nederlandse grens, liefst 147,7 kilometer verder. Iedereen bleef in zijn eigen buurt, maar samen hebben ze wel een heel mooie prestatie neergezet. “Eén dag lang hebben we samen getraind, volgens de regels, om toch een keer dat groepsgevoel aan te wakkeren!”

“Kan sport niet meer missen”

Het was voor iedereen een heel bijzondere training. “Het geeft enorm veel kracht”, getuigt een deelneemster. “Ik heb chemo en bestraling gekregen. Voor de allereerste keer ga ik nu trainen zonder pruik. Mijn haar groeit weer, ik voel me goed en het sporten geeft me energie. Voor mijn ziekte was ik totaal niet sportief. Je hebt je werk en je gezinsleven, dan bleef er geen tijd meer over voor sport. Maar nu liggen de trainingen vast in mijn agenda. Ik zou het niet meer kunnen missen. En uiteraard is het nu anders om te trainen, maar toch moedigen we elkaar aan en hebben we het gevoel dat we samen onderweg zijn.”

10 miles

Alle deelnemers krijgen trainingsschema’s om op te bouwen, maar dat gebeurt op een heel rustige manier. “Bedoeling is om de immuniteit te bewaken, dus zware intervaltrainingen zijn er zeker niet bij”, vertellen dokter Ines Deleu en Bart Van de Vyver van het sport- en revalidatiecentrum MOTUS in Waasmunster, die de groep begeleidt. “Blijven bewegen en die mentale kracht en energie vinden, dat is van heel groot belang. Daar trekt iedereen zich ook aan op. En ondanks alles zit de sfeer er goed in. Iedereen deelt leuke foto’s van de individuele trainingen zodat we allemaal kunnen meeleven. Het is mooi om te zien dat het groepsgevoel in deze tijden ook overeind kan blijven. We zijn nu ook aan het trainen voor de Antwerp 10 Miles. Normaal gezien nemen we deel aan dat evenement, als voorbereiding op de Zwintriatlon. Op de dag van de 10 Miles, op 26 april, gaan we ook iets speciaal organiseren, een officieuze 10 Miles dan, maar opnieuw elk in onze eigen buurt!”