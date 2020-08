“Proberen troost en vertier te brengen”: Blokbusters maken radio in Beenaertwijk Joris Vergauwen

24 augustus 2020

17u04 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag komen de Blokbusters met hun Cinémobiel en mini-radiostudio naar de Beenaertwijk in Sint-Niklaas. Een écht buurtfeest kan niet, maar dit moet wel voor veel veilig vertier zorgen in de wijk. Alles is via de radio te volgen.

Al in een paar wijken in een aantal steden zijn de Blokbusters gepasseerd de voorbije zomer. Nu komen ze ook naar Sint-Niklaas. Radio Gaga-collega’s Dominique Van Malder en Joris Hessels zijn de gastheren en actrice Janne Desmet de gastvrouw. Ze komen vrijdag naar de Beenaertwijk met hun Cinémobiel, bouwen een groot scherm op én een mini-radiostudio met een bijbehorende antenne.

Blokbusters is naar eigen zeggen een ‘socio-interactieve radiofonische bingoteevee’, op maat van kwetsbare buurten. Het is een samenwerking tussen Cinémobiel, vzw CirQ, culturele centra en eventuele buurtwerkingen. De Blokbusters luisteren op een veilige manier naar de buurt en proberen troost te brengen in deze covidiaanse tijden. “Laat ons het pakske Maïzena zijn in de soep die het leven nu is”, omschrijven ze.

Verzoeknummertjes, interessante verhalen van de buurtbewoners een een filmvoorstelling staan al zeker op de agenda. De inwoners van de Beenaertwijk kunnen het hele gebeuren volgen via hun balkon of krijgen een plaatsje per bubbel op het binnenplein van de Beenaertwijk. Daarnaast kan iedereen in Sint-Niklaas de radioshow volgen via radio Land Van Waas op 107.9 FM. De inwoners van de Beenaertwijk zelf kunnen op de speciale frequentie 105.9 FM luisteren.