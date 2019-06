‘Praatkameraden’ gezocht voor het Opleidings- en Oriëntatiecentrum JVS

12 juni 2019

18u59 0 Sint-Niklaas In het Opleidings- en Oriëntatiecentrum van het OCMW aan de Heistraat worden vrijwillige ‘praatkameraden’ ingezet. Er worden nog kandidaten gezocht, om anderstalige nieuwkomers er te helpen het Nederlands snel onder de knie te krijgen.

Met een losse babbel helpen vrijwilligers in Sint-Niklaas anderstalige nieuwkomers hun Nederlands te oefenen op een ongedwongen manier. Ze doen dat op de werkvloer van het Opleidings- en Oriëntatiecentrum, naast kringwinkel Den Azalee aan de Heistraat. ‘Praatkameraden’ noemen ze zichzelf. En ze zijn op zoek naar nog meer vrijwillige praatkameraden.

Als praatkameraad bepaal je zelf wanneer en hoeveel tijd je daarvoor wil vrijmaken, zelfs enkele uren per week of per maand. “Het is heel boeiend. Tijdens het werk oefenen de nieuwkomers hun Nederlands dat ze leerden in de taalklassen. Ze zetten op die manier grote stappen vooruit. Wij geven hen opdrachtjes en houden gesprekjes tussendoor. Dat vraagt van die mensen grote inspanningen, maar het is verrassend hoe gemotiveerd ze zijn. En het helpt. Als vrijwilliger geeft je dat heel veel voldoening”, klinkt het bij de huidige praatkameraden.

De stad en het OCMW willen hiermee anderstalige nieuwkomers helpen om zich vlotter te integreren en een job te vinden. Wie als vrijwilliger wil ingeschakeld worden, kan contact opnemen met een medewerker van het Welzijnshuis, via 0478/63.92.44 of via e-mail naar saavik.gevers@sint-niklaas.be.