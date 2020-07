“Pingpongtafel is er voor iedereen”: balletje slaan kan aan Welzijnshuis Joris Vergauwen

27 juli 2020

14u30 0 Sint-Niklaas Aan het Welzijnshuis in het Gerdapark is een nieuwe pingpongtafel beschikbaar voor iedereen. Het enige dat je hoeft te doen, is een balletje en palets meebrengen.

De pingpongtafel aan de zijkant van het Welzijnshuis werd geplaatst voor de medewerkers van de stad. Zij spelen er graag een spelletje tijdens de middagpauze. Maar iedereen kan er aan het tafeltennissen gaan. “Wijkbewoners of bezoekers van het Gerdapark mogen zeker ook een spelletje pingpong spelen”, zegt schepen van Welzijn Sofie Heyrman (Groen). “We krijgen wel eens de vraag van buurtbewoners of ze de pingpongtafel ook mogen gebruiken. Bij deze is dat helemaal duidelijk. De pingpongtafel is er voor iedereen!”