“Orgaandonatie nog meer in de kijker zetten”: nieuwe digitale registratie aanleiding voor extra aandacht Joris Vergauwen

10 september 2020

11u40 0 Sint-Niklaas Open Vld-raadslid Karel Noppe dringt er bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas op aan om orgaandonatie extra in de aandacht te brengen en een digitale registratie op lokaal niveau mogelijk te maken.

Inwoners van Sint-Niklaas die zich willen registreren als orgaandonor kunnen dat alleen door het formulier orgaandonatie te downloaden op de website van de federale overheid, het in te vullen en te laten registreren bij de dienst Burgerzaken. “Er zijn echter al steden en gemeenten die het mogelijk maken voor hun burgers om zich online te registreren. Dat maakt het een pak eenvoudiger”, meent Noppe.

Sinds 1 juli kunnen burgers zich op www.mijngezondheid.be registreren. De centrale databank achter deze app zal ook gemeentebesturen en huisartsen toelaten instemmingen of weigeringen van orgaandonatie te registreren. “Daarom is het belangrijk een digitale registratie op lokaal niveau mogelijk te maken. Het stadsbestuur kan daarbij het belang van orgaandonatie onder de aandacht brengen van de inwoners.”

“Campagne opstarten”

Voor schepen van Burgerzaken Sofie Heyrman (Groen) zal dat ook de bedoeling zijn. “Van zodra de centrale databank functioneert, zullen we online registratie aanbieden. Op de website van de stad staat al een korte uitleg over orgaandonatie, maar we willen een meer wervende rol spelen. We willen dit thema zeker extra belichten en registratie aanmoedigen. We zullen hiervoor de nodige campagnes opstarten.”

Het aantal verklaringen van uitdrukkelijke toestemming bleef de voorbije jaren op hetzelfde niveau, rond de 120 per jaar. Alleen in 2018 was er een piek met bijna 190 verklaringen, door het tv-programma Make Belgium Great Again, waarin een oproep werd gedaan om je te registeren als orgaandonor. “Dit had in heel het land effect, ook in Sint-Niklaas. Daarom vraag ik het stadsbestuur hier de nodige aandacht aan te geven en ik ben blij dat het stadsbestuur hier op ingaat. Ik hoop dat het samen met de vereenvoudigde digitale procedure het aantal registraties de komende jaren zal doen toenemen”, besluit Noppe.