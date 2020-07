“Opnieuw evenveel starters als vorig jaar in juni”: Unizo tevreden met voorzichtig herstel ondernemersvertrouwen Joris Vergauwen

08 juli 2020

18u10 0 Sint-Niklaas In juni hebben in totaal 789 Oost-Vlamingen de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. Dat is bijna evenveel als in juni vorig jaar. In Sint-Niklaas zijn er zelfs meer starters dan dezelfde maand vorig jaar.

In april en mei 2020 startten respectievelijk 948 en 819 ondernemers in Oost-Vlaanderen. Een daling tegenover dezelfde maanden vorig jaar, toen waren het er 1.470 en 1.014 in april en mei. In juni hebben opnieuw 789 Oost-Vlamingen de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. Dat is bijna evenveel als in juni vorig jaar, toen waren het er 794.

In Sint-Niklaas waren er de voorbije maand 126 starters. Dat is meer dan vorig jaar, toen waren er dat 121. “Na de verwachte dip van de afgelopen maanden is de goesting en durf terug”, stelt Unizo vast in Oost-Vlaanderen. “In juni zien we gelukkig een kentering. Het vertrouwen is terug”, aldus Unizo Oost-Vlaanderen-directeur Jos Vermeiren. “We zijn ongelofelijk opgelucht dat nog steeds heel veel mensen goesting hebben om te ondernemen. Startende ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de maatschappij, zij creëren de welvaart en de jobs van morgen. Coaching en begeleiding zullen voor deze mensen meer dan ooit van cruciaal belang zijn, want ondernemen zal er in de toekomst wellicht anders uitzien dan we gewoon waren. Wendbaarheid zal meer dan ooit een troef worden.”