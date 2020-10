“Opmerkelijke stijging van fietsverkeer”: provincie houdt tellingen op fietssnelweg F4 Joris Vergauwen

12 oktober 2020

14u19 0 Sint-Niklaas De fietssnelweg F4, die Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen met elkaar verbindt, wordt steeds populairder. Dat blijkt uit fietstellingen van de provincie.

Gemiddeld telde de provincie per dag de meeste fietsers in Sint-Niklaas, Lokeren en Gent. In het centrum van Sint-Niklaas, in de Spoorweglaan, werden bijna 1.700 fietsers geteld per dag, gevolgd door het centrum van Lokeren aan de Durmebrug met bijna 1.400 fietsers en het Sint-Niklase Westerplein met 1.000 fietsers.

De fietstellingen geven voor het eerst zicht op het belang van de fietsroute. “Vermoed werd dat meer dan drie miljoen fietsers de veertien telpunten passeerden. Het werkelijke fietsgebruik op het Oost-Vlaamse deel van de F4 is nog hoger. Op bepaalde delen tussen Gent en Beveren kunnen nog geen fietsdata verzameld worden wegens het ontbreken van fietsinfrastructuur of door te veel interferentie met autoverkeer.”

De cijfers tonen ook aan dat er over de hele route per dag gemiddeld het meest gefietst wordt op weekdagen. “Dat wijst op het belang van de fietssnelweg voor woon-werk- en woon-schoolverkeer.”

Investeringen

Het voorbije jaar investeerde de provincie verder in de F4, met onder andere de aanleg van de fietssnelweg tussen het centrum van Beveren en de grens met Zwijndrecht, de plaatsing van verlichting in Lokeren en de plaatsing van wegwijzers langs de hele route. Dat had uiteraard een positieve impact. Aan de telpaal in Beveren steeg het fietsgebruik vorig jaar met 62 procent.

En er zijn nog investeringen op komst, zoals de fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas, de realisatie van de missing link tussen het kruispunt Driekoningen en Vijfstraten in Sint-Niklaas en de missing link Nieuwe Stationsstraat-Nieuwe Dreef in Lokeren. “We willen een sluitend, kwalitatief netwerk aan fietssnelwegen realiseren. Daarvoor is deze bestuursperiode een budget van veertig miljoen euro uitgetrokken”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen).

