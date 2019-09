“Op en top vrouwelijke boetiek”: Pêche opent dit weekend de deuren in Nieuwstraat Joris Vergauwen

06 september 2019

15u20 0 Sint-Niklaas In de Nieuwstraat gaat dit weekend ‘Pêche’ open, de nieuwe boetiek van Jolien Keuleneer (28). Een op en top vrouwelijke belevingswinkel is het, met aandacht voor Belgische ontwerpers, waar vrouwen ook eens tot rust kunnen komen, met een koffietje of een glas wijn erbij, op de mooie binnenkoer.

Een fijne, nieuwe plek krijgt de Nieuwstraat vanaf dit weekend met Pêche. Dat is de nieuwe concept- en belevingswinkel van Jolien Keuleneer. Zij brengt met deze bijzondere kledingzaak kleur in de straat. “Net zoals een ‘pêche’, of een perzik, met die mooie en zachte vrouwelijke vorm, is ook deze winkel op en top vrouwelijk. Pêche is een boetiek met kledij en accessoires voor meisjes en vrouwen. Het is ook een belevingswinkel, een gezellige plek waar je iets kan drinken en je laten inspireren.”

Pêche is gevestigd in het fijne pand waar voordien de Roze Patio was gevestigd. “Ik vind het bijzonder dat ik dit verhaal híer kan schrijven. Twee jaar geleden, toen ik hier voor het eerst binnen kwam, was ik op slag verliefd op dit pand met de mooie binnenkoer. Ik heb toen nog gezegd dat ik hier ooit iets zou willen beginnen. En nu is het zo ver. Dat had ik nooit durven dromen. Geweldig!”

“Tot rust komen”

In deze nieuwe winkel zijn begrippen als ‘fempowerment’ en ‘body positivity’ dichtbij. “Dit is een plek waar klanten helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik wil dat meisjes en vrouwen zich hier op hun gemak voelen, verbonden voelen. Iederéén verdient het immers om zich goed in hun vel te voelen. Daarom is Pêche ook een ruimte om even tot rust te komen, met een koffietje erbij, heel vrouwelijk en intiem.”

Mannen zijn er óók welkom. “Maar dan niet om een kledingstuk te vinden, want deze boetiek is alleen gericht naar vrouwen. Maar wie met zijn lief wil komen shoppen, kan hier wel een Kerel-biertje drinken. Dat heb ik speciaal in huis voor de mannen!”

Zaterdag 7 en zondag 8 september is het openingsweekend in Pêche. De boetiek bevindt zich in de Nieuwstraat 4 in Sint-Niklaas.