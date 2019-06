“Oostelijke tangent niet in gevaar brengen”: schepen reageert op uitlatingen Vlaams Belang JVS

25 juni 2019

13u42 0 Sint-Niklaas “Het heeft geen enkele zin om nu spelletjes te spelen. De oostelijke tangent is levensnoodzakelijk”, zegt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Vlaams Belang stelde vorige week dat de oostelijke tangent ‘megalomane waanzin’ is.

“De oostelijke tangent is megalomane waanzin, biedt geen meerwaarde en is puur weggegooid geld”, stelde Vlaams Belang-raadslid Marc Huys vorige week. Dat herhaalde hij tijdens de gemeenteraad, waarbij hij voorstelde om af te stappen van de plannen.

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) reageerde kort en krachtig. “Laat ons vooral géén signaal geven dat we twijfelen over het nut van de oostelijke tangent. Die is immers levensnoodzakelijk voor de leefbaarheid van de stad én de economie in het Waasland. We moeten niet terugkijken naar het verleden, maar net vooruitblikken. Het deel van de N70 tussen Singel en zwembad krijgt 2.000 voertuigen per uur te verwerken. Op de rotonde aan het zwembad passeren 3.000 voertuigen en 500 fietsers per uur, tijdens de spits. Bovendien is de N70 een weg die de stad in tweeën snijdt. Daar kan de oostelijke tangent iets aan veranderen. Het heeft geen enkele zin om hier nu spelletjes over te spelen. De Vlaamse overheid toont een groot engagement, dit mag echt niet in gevaar worden gebracht.”

Intussen is de onteigeningsprocedure volop aan de gang. “De sociale bemiddelaar van de Vlaamse overheid is bezig met huisbezoeken. Die duren nog tot eind dit jaar. Het zal nog zo’n twee jaar duren om alle overeenkomsten af te werken.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) begrijpt niet wat het Vlaams Belang drijft. “Al twintig jaar is er een consensus over de noodzaak van de oostelijke tangent, in de stad én in de regio. Waarom zet het Vlaams Belang hier nu plots buiten? Moeilijk te begrijpen.”