‘Ontharding’ in Baenslandwijk: minister kent subsidies toe om beton en asfalt te vervangen door water en groen JVS

11 september 2019

08u57 0 Sint-Niklaas Met het project ‘Weg voor water’ wil het Sint-Niklase stadsbestuur de Baenslandwijk ‘ontharden’, door asfalt en beton te vervangen door water en groen. De Vlaamse overheid kent opnieuw een projectsubsidie toe.

In 2017 kreeg de stad al een eerste projectsubsidie van 300.000 euro voor het experimenteel waterproject in de Baenslandwijk, van Vlaams minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA). In die wijk wil de stad de verharde oppervlakte asfalt en beton verminderen door het aanleggen van grachten en wadi’s, waarmee straten en daken afgekoppeld worden van de riolering om het regenwater op een alternatieve manier op te vangen. Tegelijk gaat de stad bewoners steunen om hun voortuinen te ‘ontharden’ en te vergroenen.

Na het succes van die eerste projectoproep investeert de Vlaamse regering nogmaals ruim 5 miljoen euro in soortgelijke projecten. In april werd een oproep gelanceerd naar steden en gemeenten. Er werden 138 dossiers ingediend. Een jury beoordeelde de aanvragen en selecteerde uiteindelijk 22 projecten, waarvan dus ook ‘Weg voor water’ in de Baenslandwijk in Sint-Niklaas. Dat vernam gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V).

De uitgangspunten in de Baenslandwijk: meer ontharden, de onderliggende historische waterloop terug open leggen en in de publieke ruimte op een kwaliteitsvolle manier meer plaats geven aan buffering, berging en infiltratie van water.